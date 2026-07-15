Tragedia w zespole Big Cyc. Nie żyje wieloletnia menadżerka i przyjaciółka grupy

We wtorek, 15 lipca 2026 roku, na instagramowym profilu grupy Big Cyc opublikowano bardzo smutną wiadomość. Członkowie rockowej formacji przekazali tragiczną informację o śmierci Katarzyny Kołodziejczyk, kobiety odpowiedzialnej za wieloletnią organizację ich występów na żywo. Zmarła menadżerka z ogromnym zaangażowaniem towarzyszyła instrumentalistom podczas setek wydarzeń muzycznych na terenie całego kraju.

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Katarzyna Kołodziejczyk nie żyje. Zespół Big Cyc w żałobie

Funkcja tour managera to absolutny fundament działalności każdego aktywnie grającego zespołu, ponieważ taka osoba pilnuje logistyki, planu dnia oraz bezpieczeństwa całej ekipy. W przypadku zmarłej Katarzyny Kołodziejczyk relacje dawno wykroczyły jednak poza ramy sztywnego kontraktu. Artyści otwarcie przyznają, że menadżerka stała się nieodłącznym elementem ich codzienności i niezawodnym wsparciem w każdej sytuacji. Jej nagłe odejście wywołało ogromny ból zarówno wśród samych instrumentalistów, jak i całej obsady technicznej pracującej przy trasach koncertowych zespołu.

Poruszający wpis muzyków Big Cyca po śmierci przyjaciółki

W swoim internetowym komunikacie muzycy legendarnej formacji "Big Cyc" wyrazili potężny smutek i przypomnieli, jak bardzo istotną rolę w ich funkcjonowaniu odgrywała zmarła Katarzyna Kołodziejczyk.

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci naszej wieloletniej tour menagerki Kasi Kołodziejczyk (Niby Kasi). Przez lata z ogromnym zaangażowaniem wspierała zespół, będąc nie tylko profesjonalistką, ale także przyjacielem i ważną częścią naszej muzycznej rodziny.

Ostatnie słowa Big Cyca skierowane do Katarzyny Kołodziejczyk

Artyści z zespołu nie poprzestali wyłącznie na ogłoszeniu tej wielkiej straty, ale zdobyli się również na bardzo emocjonalny gest. Członkowie grupy skierowali słowa bezpośrednio do swojej zmarłej menadżerki, zapewniając o dozgonnej pamięci oraz ogromnym uczuciu, jakim darzyli tę niezwykłą kobietę.

Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci. Kochamy cię Kasiu. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Spoczywaj w pokoju.

Poruszające oświadczenie błyskawicznie wywołało reakcję ze strony wiernych fanów oraz znajomych ze środowiska artystycznego, którzy masowo zostawiali pełne otuchy komentarze. Internauci licznie przesyłają wyrazy współczucia dla najbliższych zmarłej oraz samych muzyków mocno dotkniętych tą tragedią. Dla całej ekipy "Big Cyca" odejście Katarzyny Kołodziejczyk to strata kogoś znacznie ważniejszego niż tylko solidnego współpracownika, ponieważ kobieta przez całe dekady budowała tożsamość grupy i uczestniczyła w kluczowych etapach ich koncertowej drogi.

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