Partnerka Jude'a Bellinghama ofiarą internetowych trolli

Ashlyn Castro ma 28 lat i pochodzi z Long Beach w Kalifornii, będąc o pięć lat starszą od Jude'a Bellinghama. Aktywnie rozwija swoją karierę w mediach społecznościowych, gdzie na Instagramie zgromadziła już ponad 730 tysięcy fanów. Amerykanka pracuje głównie jako modelka, ale można ją było również zobaczyć w kilku teledyskach.

Zanim związała się z piłkarzem Realu Madryt, od końca 2017 roku była w związku z aktorem Michaelem B. Jordanem. Dodatkowo plotkowano o jej rzekomych relacjach z graczami NBA, takimi jak Terance Mann i LaMello Ball. Gdy jej relacja z Jude'em Bellinghamem wyszła na jaw, Ashlyn Castro zmierzyła się z krytyką ze strony fanów sportowca i postanowiła stanowczo odnieść się do tych doniesień.

- Miałam tylko trzech chłopaków. W 2017 roku byłam w swoim pierwszym związku, a mój chłopak był osobą publiczną. Przez to zaczęto o mnie mówić i plotkować, wymyślając wiele rzeczy. Później byłam związana tylko z dwoma innymi chłopakami - tłumaczyła się na TikToku modelka, odpowiadając na sporą falę hejtu.

Pierwsze wzmianki o jej związku z Jude'em Bellinghamem pojawiły się na początku 2025 roku. Relacja zyskała na popularności, kiedy Ashlyn Castro zasiadła na trybunach Santiago Bernabéu w towarzystwie rodziny piłkarza. Od tego czasu regularnie wspiera go na meczach Realu Madryt i kadry Anglii, włączając w to Mundial 2026.

Dziewczyna Jude'a Belllinghama mierzyła się z okrutnymi oskarżeniami

Pojawiły się również oskarżenia, jakoby partnerka Jude'a Bellinghama świadczyła usługi towarzyskie, ponieważ jej profil znalazł się na stronie oferującej takie usługi ekskluzywne. To wywołało falę nieprzychylnych artykułów oraz nienawiści wobec 28-latki. Wkrótce okazało się, że Ashlyn Castro stała się celem ataków internetowych trolli, którzy bezprawnie wykorzystali jej wizerunek do stworzenia fałszywego konta. Fotograf odpowiedzialny za zdjęcia publicznie potwierdził, że materiały zostały użyte bez jakiejkolwiek zgody z jego strony.

GALERIA: Ashlyn Castro, dziewczyna Jude'a Bellinghama

- Ludzie po prostu wymyślali kolejne historie, aby uzasadnić swoją nienawiść do mnie. Było to wszystko związane z osobą, z którą wówczas się spotykałam- żaliła się Ashlyn Castro na Tiktoku.