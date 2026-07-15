Liga Narodów siatkarzy. Polacy pokonali Bułgarię

Udany start w Lidze Narodów

Polscy siatkarze odnieśli pewne zwycięstwo w swoim pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Chicago, pokonując Bułgarię 3:0 (25:19, 25:17, 25:17). Biało-czerwoni zaprezentowali wysoką formę, kontrolując przebieg spotkania od początku do samego końca. Zespół prowadzony przez trenera Nikoli Grbicia udowodnił, że jest dobrze przygotowany do amerykańskiego etapu rozgrywek.

Kolejnym przeciwnikiem polskiej reprezentacji będzie Brazylia, z którą zagrają w nocy z 17 na 18 lipca 2026. To spotkanie będzie kluczowe dla dalszych losów turnieju. Po meczu z Canarinhos biało-czerwonych czekają jeszcze starcia z wymagającymi rywalami – Francją i gospodarzami turnieju, Stanami Zjednoczonymi.

Walka o awans do finału

Stawką spotkań w Chicago jest awans do turnieju finałowego Ligi Narodów. Polski zespół intensywnie walczy o możliwość gry w finałowych zmaganiach, które zaplanowano w dniach 29 lipca – 2 sierpnia 2026 roku. Decydujące mecze odbędą się w chińskim mieście Ningbo.

Droga do finału wymaga utrzymania wysokiej dyspozycji w kolejnych meczach. Wyniki spotkań z Brazylią, Francją i USA zadecydują o ostatecznym układzie sił. Kibice z nadzieją oczekują kolejnych występów polskich siatkarzy, licząc na powtórzenie sukcesu z pierwszego meczu przeciwko Bułgarii.