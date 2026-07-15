Karol Kowalewski odchodzi z AZS UMCS Lublin. Mistrzowska drużyna zostaje bez trenera

Wielki sukces i niespodziewane rozstanie

Karol Kowalewski, który równocześnie pełni funkcję selekcjonera reprezentacji Polski, objął stery w lubelskim klubie na początku 2025 roku. W minionych rozgrywkach poprowadził Lotto AZS UMCS Lublin do tytułu mistrza Polski oraz awansu do ćwierćfinału Pucharu Europy. Dzięki tym sukcesom zespół z Lublina wywalczył prawo gry w nadchodzącej edycji Euroligi.

Główną przyczyną rozwiązania umowy ze szkoleniowcem są problemy kadrowe klubu. Dotychczasowa drużyna, która zdobyła mistrzostwo, znalazła się w stanie głębokiej przebudowy. Do tej pory nowy kontrakt z klubem złożyła wyłącznie jedna zawodniczka, rozgrywająca Aleksandra Wojtala.

"Zasadniczym powodem rozwiązania kontraktu jest to, że kadra mistrzowskiego zespołu praktycznie przestała istnieć" - informują klubowe źródła.

Kto przejmie stery w mistrzowskim zespole?

Szkoleniowiec już wcześniej sugerował możliwość takiego scenariusza. Podczas ceremonii podsumowującej miniony sezon wyraźnie uzależnił swoją przyszłość w klubie od utrzymania trzonu mistrzowskiej kadry. Odejście większości zawodniczek przesądziło o jego ostatecznej decyzji.

Kierownictwo Lotto AZS UMCS Lublin stoi teraz przed podwójnym wyzwaniem przed startem w elitarnych rozgrywkach europejskich. Klub musi nie tylko zbudować nową drużynę, ale przede wszystkim szybko znaleźć nowego szkoleniowca, który poprowadzi lublinianki w lidze i Eurolidze. Nazwisko następcy Karola Kowalewskiego nie jest jeszcze znane.