Murat Colak nowym prezesem Cracovii. Zaskakujące zmiany we władzach krakowskiego klubu

Nowy sternik w krakowskim klubie

Rada Nadzorcza KS Cracovia SA podjęła w środę decyzję o powołaniu na prezesa zarządu Murata Colaka. Krakowski klub poinformował o tej istotnej zmianie we władzach po kilkumiesięcznym okresie bez oficjalnego prezesa. Stanowisko to pozostawało nieobsadzone od 18 stycznia, kiedy to rezygnację złożyła Elżbieta Filipiak.

Murat Colak ma 48 lat i jest profesorem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z krakowskim klubem związał się w styczniu bieżącego roku, kiedy objął funkcję wiceprezesem odpowiedzialnego za działania marketingowe. Wtedy wraz z Dawidem Amdurerem stworzył dwuosobowy zarząd.

Roszady w Radzie Nadzorczej Cracovii

To nie koniec zmian we władzach ekstraklasowego zespołu. Podczas środowego posiedzenia rezygnację z funkcji złożyła dotychczasowa przewodnicząca Rady Nadzorczej, Agata Kowalska. Równocześnie klub ogłosił, że kilka dni wcześniej, 8 lipca 2026 roku, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, do Rady Nadzorczej powołano mecenasa Filipa Curyło.

Warto przypomnieć strukturę właścicielską klubu. Większościowym udziałowcem Cracovii z pakietem 80 procent akcji jest Robert Platek, amerykański biznesmen polskiego pochodzenia. Pozostałe 20 procent udziałów należy do Elżbiety Filipiak. Piłkarze Cracovii zakończyli miniony sezon piłkarskiej Ekstraklasy na trzynastym miejscu w tabeli.