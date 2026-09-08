Emilia Krakowska pożegnała gwiazdę PRL-u! Pogrzeb Joanny Rawik bez księdza i z różową urną. Kto jeszcze się pojawił?

Emilia Krakowska i inne znane osoby na pogrzebie Joanny Rawik

W czasach PRL-u Joanna Rawik cieszyła się statusem prawdziwej gwiazdy. Artystka, która nazywała siebie "produktem Polski Ludowej", zmarła 15 sierpnia. Jej pogrzeb, o charakterze świeckim, odbył się 8 września w sali na Powązkach Wojskowych. Wydarzenie to, zgodnie z życzeniem zmarłej, miało być radosnym spotkaniem w gronie przyjaciół, pełnym barw i pozytywnych emocji.

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W uroczystości wzięło udział wiele znanych osób, pragnących oddać hołd artystce. Wśród nich znaleźli się m.in. Olgierd Łukaszewicz, Alicja Węgorzewska oraz Emilia Krakowska, która jak zawsze wyróżniała się elegancją, prezentując czarno-białą stylizację z letnim kapeluszem. Obecny był również Krzysztof Skowroński, były prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

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Pogrzeb Joanny Rawik inny niż wszystkie

Świecka ceremonia, zaplanowana na godzinę 13:00, przebiegała w nietypowej, radosnej atmosferze.

W towarzystwie Kompanii Honorowej Wojska Polskiego zostanie odprowadzona do Alei Zasłużonych na Wojskowych Powązkach. Joanna zaprojektowała sama sobie pogrzeb - nie życzyła sobie jakiegokolwiek innego. Chciała, aby było dużo przyjaciół, ale żeby pogrzeb niekoniecznie był smutny. Powierzyła całość zorganizowania swojemu przyjacielowi organizacyjnie, a zaprojektowanie całej uroczystości Krzysztofowi Szusterowi - przekazał "Super Expressowi" były prezes Związku Artystów Scen Polskich.

Szczególną uwagę zwracała różowa urna, wokół której ułożono książki i zapalono świece. Obok urny umieszczono tabliczkę z nazwiskiem i zdjęcie uśmiechniętej artystki. W trakcie uroczystości odczytano list od Aleksandra Kwaśniewskiego, a także fragmenty "Małego księcia" w tłumaczeniu Joanny Rawik. Pojawiły się również liczne wspomnienia o zmarłej.

Zgodnie z życzeniem Joanny - "nie ma być smutno, możecie śpiewać moje przeboje, możecie mówić o moim bogatym życiu co chcecie - byle dobrze!". Spełnię jej wolę. Zaśpiewają i wystąpią: Anna Sroka-Hryń, Ewa Śnieżanka, Maria Szabłowska, Bogdan Hołownia, Tomasz Borkowski, Piotr Rodowicz, Szymon Drabiński i... sama Joanna Rawik - napisał Krzysztof Szuster na swoim profilu na Facebooku dzień przed uroczystością.

Choć skromna, ceremonia była niezwykle piękna i pełna wzruszających momentów.

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