Śląsk Wrocław zmienia trenera na najbliższy mecz. Kto uratuje punkty?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-11-04 19:45

Toni Golem poprowadzi Śląsk Wrocław w nadchodzącym spotkaniu ligowym przeciwko drużynie z Gliwic. Władze klubu potwierdziły, że to właśnie on zasiądzie na ławce po niedawnym zwolnieniu poprzedniego szkoleniowca. O tym, czy Śląsk Wrocław zatrudni Chorwata na stałe, dowiemy się wkrótce.

Sylwetka trenera na boisku podczas treningu piłkarzy. O zmianach w Śląsku Wrocław przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Mężczyzna w czarnym dresie stoi na boisku, a w tle piłkarze w zielonych strojach trenują na murawie.

Tymczasowa zmiana na stanowisku trenera

Toni Golem doskonale orientuje się w sytuacji wrocławskiej drużyny, ponieważ dotychczas funkcjonował w sztabie szkoleniowym Ante Simundzy. Były pierwszy trener został odsunięty od prowadzenia zespołu po bolesnej, poniedziałkowej porażce 1:3 z Radomiakiem Radom. Decyzja ta wymusiła szybką reakcję zarządu przed kolejnymi starciami.

Klub z Dolnego Śląska ograniczył się na razie do krótkiego komunikatu o powierzeniu drużyny Chorwatowi wyłącznie na najbliższe starcie. Ostateczna decyzja dotycząca tego, czy szkoleniowiec obejmie beniaminka na stałe, zostanie podjęta i ogłoszona dopiero w trakcie najbliższej przerwy na mecze reprezentacji.

Jak wygląda sytuacja w tabeli?

Wrocławska drużyna znajduje się w bardzo trudnym położeniu i pilnie potrzebuje zdobyczy punktowych, aby oddalić widmo spadku. Po rozegraniu trzynastu ligowych meczów zespół zgromadził zaledwie dziewięć punktów, co obecnie daje mu niskie, szesnaste miejsce w zestawieniu. Wyniki te nie satysfakcjonują ani kibiców, ani włodarzy klubu.

Najbliższą okazją do przełamania złej passy i zdobycia cennych oczek będzie domowe starcie ligowe. Mecz z Piastem Gliwice odbędzie się już w najbliższą sobotę, a jego rozpoczęcie zaplanowano dokładnie na godzinę 14.45.

 

ROLKI