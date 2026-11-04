Śląsk Wrocław zmienia trenera na najbliższy mecz. Kto uratuje punkty?

Tymczasowa zmiana na stanowisku trenera

Toni Golem doskonale orientuje się w sytuacji wrocławskiej drużyny, ponieważ dotychczas funkcjonował w sztabie szkoleniowym Ante Simundzy. Były pierwszy trener został odsunięty od prowadzenia zespołu po bolesnej, poniedziałkowej porażce 1:3 z Radomiakiem Radom. Decyzja ta wymusiła szybką reakcję zarządu przed kolejnymi starciami.

Klub z Dolnego Śląska ograniczył się na razie do krótkiego komunikatu o powierzeniu drużyny Chorwatowi wyłącznie na najbliższe starcie. Ostateczna decyzja dotycząca tego, czy szkoleniowiec obejmie beniaminka na stałe, zostanie podjęta i ogłoszona dopiero w trakcie najbliższej przerwy na mecze reprezentacji.

Jak wygląda sytuacja w tabeli?

Wrocławska drużyna znajduje się w bardzo trudnym położeniu i pilnie potrzebuje zdobyczy punktowych, aby oddalić widmo spadku. Po rozegraniu trzynastu ligowych meczów zespół zgromadził zaledwie dziewięć punktów, co obecnie daje mu niskie, szesnaste miejsce w zestawieniu. Wyniki te nie satysfakcjonują ani kibiców, ani włodarzy klubu.

Najbliższą okazją do przełamania złej passy i zdobycia cennych oczek będzie domowe starcie ligowe. Mecz z Piastem Gliwice odbędzie się już w najbliższą sobotę, a jego rozpoczęcie zaplanowano dokładnie na godzinę 14.45.