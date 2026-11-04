Filip z „Hotelu Paradise 13” zmaga się z potężnym hejtem. Przez udział w programie stracił znajomych!

„Hotel Paradise 13”. Filip Kuliński nie może odnaleźć się w relacjach z uczestnikami

W trzynastej odsłonie „Hotelu Paradise” od pierwszego odcinka występuje Filip Kuliński, który szybko zwrócił na siebie uwagę specyficznym sposobem bycia. Jego burzliwa relacja z Nadią od początku generowała w hotelu liczne konflikty. Choć między tą dwójką wyraźnie iskrzyło, ich codzienność wypełniały nieustanne awantury przeplatane chwilami czułości. Pozostali mieszkańcy otwarcie dążyli do zakończenia tego związku, dostrzegając, jak destrukcyjnie partnerzy na siebie oddziałują.

Decyzja Nadii o zakończeniu tej relacji spotkała się ze złośliwymi komentarzami ze strony odrzuconego partnera. Sam Filip próbował później tworzyć pary z Karoliną oraz Natalią, aż wreszcie wynik Rajskiego Tableau połączył go z Roksaną, choć mężczyzna wciąż pozostawał niezdecydowany co do swoich uczuć. W międzyczasie uczestnik wdał się również w ostrą awanturę z Królikiem, podczas której używał wobec kolegi wulgarnych słów.

Hotel Paradise 13 - namiętny pocałunek Filipa i Nadii

Filip z „Hotelu Paradise 13” odpowiada na falę krytyki w sieci

Zachowanie uczestnika spotkało się z bezwzględną oceną widzów. Zdaniem komentujących w sieci mężczyzna wykazuje się ogromną arogancją i narcyzmem, czego dowodem miało być nazwanie samego siebie „Kingiem” programu. W obliczu zmasowanego hejtu Filip całkowicie wstrzymał publikacje na swoich profilach społecznościowych i wyłączył możliwość komentowania, a stacja TVN ograniczyła liczbę materiałów wideo z jego udziałem, by wyciszyć negatywne nastroje. Ostatnio uczestnik zorganizował jednak sesję pytań i odpowiedzi, podczas której zmierzył się z falą trudnych pytań od internautów.

- Jak widzicie, to od początku emisji mam schowaną dumę i ego do kieszeni. Jak widzicie, nie kłócę się z nikim, nawet nie walczę z tym hejtem. Przyjmuję to na klatę, cały czas to gdzieś powtarzam, więc zacząłem przyjmować krytykę. Tak, przyjmuję tą krytykę i uważam, że hejt jest zasłużony - wyznał Filip.

Uczestnik przyznał otwarcie, że emisja telewizyjnego show mocno zweryfikowała jego dotychczasowe relacje towarzyskie. Mężczyzna poczuł się głęboko rozczarowany postawą wielu bliskich mu osób, które z powodu „Hotelu Paradise” całkowicie zerwały z nim kontakt.

Dużo też mi pokazało, na kogo mogę liczyć, na kogo nie mogę liczyć, dla kogo naprawdę jestem ważny, do kogo mogę zadzwonić o każdej porze, kto mi powie miłe słowo [...] Myślałem, że jestem dla kogoś ważny, że pewne osoby są moimi przyjaciółmi, a tak naprawdę nie są - wyznał Filip.

Chłodne relacje panują także między uczestnikami obecnej edycji, co wyszło na jaw jeszcze w trakcie nadawania programu w telewizji. Podczas jednej z internetowych transmisji na żywo Nadia oraz Kuba potwierdzili całkowity brak kontaktu z Filipem. Kuba ujawnił, że kolega z programu przestał obserwować jego profil, natomiast Nadia poinformowała o zablokowaniu jej konta przez byłego partnera.