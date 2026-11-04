GTA VI już wkrótce. Te gwiazdy usłyszymy na ścieżce dźwiękowej!

Wielka premiera zbliża się wielkimi krokami. Po całych latach oczekiwania fani serii GTA będą mogli zagrać w najnowszą część ukochanej produkcji Rockstar Games, której akcja ponownie będzie osadzona w Vice City. Gracze mogą też liczyć na gwiazdorską obsadę ścieżki dźwiękowej.

Grand Theft Auto VI: premiera już niedługo

Seria "Grand Theft Auto" - znana fanom na całym świecie jako po prostu GTA - miała premierę prawie trzy dekady temu, w 1997 roku, sprzedając się na przestrzeni lat w ponad 200 mln egzemplarzy. Mimo ogromnego zainteresowania ostatnia część ukazała się w 2013 roku i choć od tamtej pory mówiło się o pracach nad "GTA 6" - ostatecznie do premiery dojdzie dopiero teraz, prawie trzy lata po publikacji pierwszego zwiastuna. Kolejna część głównej serii gry będzie dostępna na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S w czwartek, 19 listopada 2026 roku.

GTA VI - muzyka. Tych artystów będzie można usłyszeć w soundtracku

Studio Rockstar Games poinformowało już o utworach, które usłyszymy w "GTA 6". Soundtrack jest naprawdę interesujący, obejmując zarówno artystów mniej znanych i reprezentujących rozmaite gatunki muzyczne, jak też największe gwiazdy światowej muzyki. Na ścieżce znaleźli się m.in. Cardi B ("Don't chart") czy Travis Scott ("RHYNO"), a ważną częścią produkcji jest duet Justice, czyli Gaspard Augé i Xavier de Rosna. Numer "Flower in a Hurricane" stworzyli wraz z nimi Tame Impala, SZA, King Gizzard i The Lizard Wizard.

Niektóre single można posłuchać już teraz, a 11 grudnia ukaże się cyfrowy album "Grand Theft Auto VI: The Album", na którym znajdzie się 34 oryginalnych utworów stworzonych na potrzeby gry. Krążek jest już dostępny w pre-save na najpopularniejszych serwisach streamingowych. Warto też śledzić antenę Radia ESKA, by wygrać gorący egzemplarz "GTA VI"!

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