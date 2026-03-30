Tomasz Wygoda o faworyzowaniu Boczarskiej. Juror stawia sprawę jasno

Tomasz Wygoda o notach Magdaleny Boczarskiej w programie

Emocje związane z tanecznymi popisami Magdaleny Boczarskiej nie słabną, a publiczność jest mocno podzielona. Część fanów docenia aktorkę za ogromną klasę i elegancję prezentowaną podczas występów, jednak spora grupa odbiorców wytyka jej brak nowoczesnego podejścia oraz tanecznego szaleństwa. W sieci mnożą się oskarżenia, że sędziowie programu "Taniec z Gwiazdami" traktują artystkę ze zbyt dużą pobłażliwością i ewidentnie jej sprzyjają. Zapytaliśmy Tomasza Wygodę, jak z perspektywy jurorskiego fotela ocenia styl gwiazdy i czy faktycznie otrzymuje ona od ekspertów punkty na zachętę.

Krytyka stylu Magdaleny Boczarskiej. Tomasz Wygoda zabiera głos

Fani tanecznego show uważnie analizują każdy detal na ekranie, po czym chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami w internecie. Ostatnie odcinki wywołały falę dyskusji, ponieważ zdaniem wielu osób konkurencyjne pary stawiają na bardzo żywiołowe i wymagające układy, podczas gdy Magdalena Boczarska wciąż obraca się w bezpiecznej, klasycznej konwencji. Wielbiciele formatu oczekują, że w końcu wyjdzie ze swojej strefy komfortu i zaprezentuje zupełnie nowy styl. Czy artystka celowo ucieka przed tanecznymi wyzwaniami?

Przedstawiciel jury jasno stwierdza, że ocenianie poszczególnych prezentacji z perspektywy kanapy przed telewizorem wydaje się znacznie prostsze niż w rzeczywistości. Jak tłumaczy juror, publiczność często zwraca uwagę wyłącznie na pojedyncze detale, ignorując całe spektrum elementów decydujących o końcowej nocie. Tomasz Wygoda wylicza, że pod uwagę brana jest nie tylko technika i dopasowanie kroków do temperamentu tancerza, ale również podkład muzyczny czy sam motyw przewodni danego odcinka, a różnorodność na parkiecie stanowi fundament całego programu.

Ekspert stanowczo odcina się od plotek sugerujących, że Magdalena Boczarska może liczyć na jakiekolwiek fory od sędziów. Zaznacza on wyraźnie, że wszyscy uczestnicy podlegają dokładnie takim samym rygorystycznym zasadom oceniania, niezależnie od sympatii czy statusu gwiazdy.

Nie, zaraz. Dzisiaj odcinek jest taki, że jest naprawdę w tym show i teraz to są te lata i widzieliście osiemdziesiąte, tak pod siedemdziesiąte i oni zrobili to w tych skórach, tak bardziej też rockowo, więc to jest tak. Patrzymy, jak jednocześnie oni podążają za muzyką i za tym, co ona generuje i do czego ich ciągnie, a jednocześnie czy utrzymują te jakości i te kroki, które są przypisane do tych tańców, nie zawsze jest łatwo i widzieliśmy to. Czasami jest super show, a my punktujemy i Wam się może to podobać pod publikę, albo nie, pod kamerę, ale naprawdę my próbujemy to wyważyć i takie odcinki jak dzisiaj, one są bardzo potrzebne, one są dużym urozmaiceniem, bo nie możemy przecież co tydzień robić podobnego zestawu, tylko ktoś ma dzisiaj cha-chę, a ktoś ma walca, tylko próbujemy to zrobić w różnych konwencjach, w różnych choreografiach, w różnych kostiumach i przede wszystkim z różną muzyką. Popatrzcie na to szeroko, bo można się skupić na jednym elemencie i skrytykować, ale jak ktoś ma dobrą wolę, to zobaczy jakby wielość elementów i wtedy jest bardziej spójną opinię - mówi Tomasz Wygoda "Super Expressowi".

Wywiad z jurorem dla "Super Expressu" przeprowadziła Julita Buczek, której ekspert szczegółowo wyjaśnił zakulisowe mechanizmy przyznawania punktów w popularnym telewizyjnym formacie.