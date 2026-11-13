To ona zagra Britney Spears? Podobieństwo jest uderzające!

Autobiografia Britney Spears z 2023 roku okazała się globalnym bestsellerem. Pozycja "Kobieta, którą jestem" tygodniami okupowała szczyt notowań najchętniej kupowanych książek nie tylko w Stanach Zjednoczonych i pozwoliła poznać jedną z największych gwiazd muzyki z zupełnie innej strony. Spears po raz pierwszy tak szczerze opowiedziała o początkach kariery, kulisach burzliwych relacji z Justinem Timberlakiem oraz byłym mężem Kevinem Federlinem, powodach głośnego załamania nerwowego i latach spędzonych pod kuratelą, którą przez ponad dekadę sprawował jej ojciec Jamie.

Powstaje film o Britney Spears

Historia Britney okazała się do tego stopnia interesująca i inspirująca, że postanowiono przenieść ją na wielki ekran. Prawa do ekranizacji bestsellerowej autobiografii Britney Spears kupiło studio Universal Pictures. I chociaż prace nad produkcją są dopiero w początkowej fazie, nie sposób nie zauważyć, że sporo amerykańskich aktorek rozpoczęło proces ubiegania się o rolę międzynarodowej ikony popkultury. Fani artystki mają już nawet swoją faworytkę.

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Kto zagra Britney Spears?

Szczegóły dotyczące postępów prac nad filmem o Britney Spears pozostają tajemnicą. W sieci ruszyła jednak giełda nazwisk, a coraz większym poparcie cieszy się pomysł, by amerykańską ikonę popkultury zagrała 20-letnia aktorka Mckenna Grace. Sama młoda gwiazda kina zdaje się podsycać plotki, ochoczo stylizując na Spears z początków kariery. Na imprezie 10 listopada Maysilee Donner z "Igrzysk śmierci" pojawiła się w sukience do złudzenia przypominającej tę, w której Brit zawitała na galę MTV Video Music Awards 2001.