Ostatnie nagranie Dolly Parton na nowej płycie U2. Zespół wydał wyjątkowy duet

Ostatni utwór Dolly Parton trafił na album U2

Sympatycy irlandzkiej formacji U2 wypatrywali tego wydawnictwa przez dokładnie dziewięć lat. Muzycy oddali w ręce słuchaczy nowy krążek zatytułowany „Carnaval De Luz”, na którym znalazła się kompozycja z niezwykle poruszającą historią w tle. W wieńczącej cały album piosence „Torn” wybrzmiewa bowiem wokal słynnej Dolly Parton.

Dla legendarnej piosenkarki country była to ostatnia sesja nagraniowa przed jej śmiercią. Swoje partie wokalne artystka zarejestrowała w czerwcu w studiu w Nashville. Jej przejmujący duet z Bono porusza trudny temat zerwanych relacji rodzinnych. Irlandczycy udostępnili także utrzymaną w klimacie country wersję singlową tego utworu, przy której tworzeniu bezpośredni udział brała sama Parton.

Bono wskazał frontmana wszech czasów: "Lepszy nie istnieje"

Nowa płyta U2 na 50-lecie istnienia zespołu

Wydawnictwo „Carnaval De Luz” stanowi szesnastą płytę studyjną w dyskografii U2 i przerywa trwające blisko dziesięć lat milczenie wydawnicze grupy. Krążek trafił do sprzedaży 13 listopada, a jego premiera uświetnia pięćdziesiątą rocznicę założenia zespołu. Na album złożyło się 12 utworów, które koncentrują się wokół tematów wytrwałości, przyjaźni oraz duchowości.

Historia grupy sięga września 1976 roku, gdy w jednej ze szkół w Dublinie Larry Mullen Jr. powiesił na tablicy ogłoszenie o poszukiwaniu chętnych do wspólnego grania. Choć od tamtego wydarzenia minęło już dokładnie pięćdziesiąt lat, Bono, The Edge, Adam Clayton oraz Mullen Jr. wciąż poszukują nowych ścieżek w swojej wspólnej pracy artystycznej.

Martin Garrix i Brian Eno wśród gości na płycie U2

Praca nad nowym materiałem stała dla muzyków U2 pod znakiem odważnych poszukiwań brzmieniowych. Na płycie znalazły się zarówno rozbudowane kompozycje pokroju „The Greatest Show On Earth” i „Glorify”, jak i trwający zaledwie dwie i pół minuty dynamiczny utwór „Silencio”, który wyraźnie nawiązuje do stylistyki surf punka. Przed premierą wydawnictwo zwiastowały dwa single, „Street of Dreams” oraz „The Greatest Show On Earth”.

Obok Dolly Parton w nagraniach wzięli udział zarówno wieloletni współpracownicy grupy, jak i zupełnie nowi goście. Zasłużony producent Brian Eno zagrał na syntezatorach w trzech kompozycjach, których jest również współautorem, natomiast popularny twórca muzyki klubowej Martin Garrix pomógł napisać utwór „Glorify”. Z kolei w zamykającym album „Torn” brzmienie gitary pedal steel zarejestrował Daniel Lanois, a Ryan Tedder wsparł zespół przy dodatkowej produkcji piosenki „Silencio”.

Recenzje nowej płyty U2 „Carnaval De Luz”

Nowe wydawnictwo Irlandczyków zebrało bardzo przychylne opinie wśród recenzentów z całego świata. Cenione pisma muzyczne „MOJO” oraz „Rolling Stone”, jak również gazety codzienne „The Guardian” i „The Irish Times”, oceniły ten krążek na cztery z pięciu możliwych gwiazdek.

W swoich tekstach krytycy zgodnie podkreślają, że grupa zaprezentowała na płycie świeżą energię, bezkompromisowość i chęć ponownej konfrontacji z otaczającą rzeczywistością. Recenzent dziennika „The Guardian” zwrócił uwagę na bijącą z nowych nagrań pasję oraz odzyskaną siłę, natomiast na łamach magazynu „MOJO” doceniono rozmach kompozycji i ich wyraźny bunt przeciwko poczuciu beznadziei.

Zespół U2 wznawia wydawanie magazynu „Propaganda”

Wraz z premierą krążka muzycy przygotowali wyjątkowy dodatek dla swoich najwierniejszych sympatyków. Na rynek trafił specjalny, liczący aż 128 stron numer pisma „Propaganda”, które po raz pierwszy fani grupy otrzymali do swoich skrzynek pocztowych w 1986 roku.

Wydawnictwo zawiera pełne teksty nowych utworów, zapiski z prywatnego notatnika Bono, a także unikalne wywiady z producentem Jacknife’em Lee oraz współpracującymi z grupą artystami, wśród których znaleźli się Anton Corbijn i Martin Garrix. Całość uzupełniają wspomnienia członków U2 podsumowujące pięć dekad ich wspólnej działalności na scenie.

Trasa koncertowa U2 w 2027 roku. Gdzie zagra zespół?

Wydanie płyty wiąże się z kolejnymi planami grupy. W 2027 roku muzycy wyruszą w światowe tournée stadionowe pod szyldem „Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth”, podczas którego zaprezentują premierowy materiał na żywo. Pierwszy występ zaplanowano na 23 lutego w Meksyku.

Na Stary Kontynent zespół zawita 26 kwietnia, otwierając europejską część trasy koncertem w Sztokholmie, natomiast w czerwcu zaplanowano aż cztery występy na obiekcie Tottenham Hotspur Stadium w Londynie. Sam krążek trafił już do regularnej sprzedaży i można go nabyć w wielu wariantach, począwszy od plików cyfrowych, aż po kolekcjonerskie zestawy z płytami CD i winylowymi.