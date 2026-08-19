To ona 7 lat temu pokonała Viki Gabor w The Voice Kids. Dziś jest dorosłą kobietą

Jak dziś wygląda AniKa Dąbrowska, zwyciężczyni drugiej edycji "The Voice Kids"? Choć wielu widzów jest przekonanych, że sezon wygrała Viki Gabor, która później zrobiła spektakularną, międzynarodową karierę i triumfowała na Eurowizji Junior 2019, prawda jest zupełnie inna. To Ania Dąbrowska podbiła serca widzów w finale programu i sięgnęła po główną nagrodę.

AniKa Dąbrowska w "The Voice Kids"

Popularny format, w którym nową trenerką ogłoszono Sarę James, wypromował wiele nazwisk polskiej sceny muzycznej. Na voice’owej scenie pierwsze kroki stawiały m.in. Roksana Węgiel czy wspomniane Sara James oraz Viki Gabor. W drugiej edycji to jednak 14-letnia wówczas AniKa, podopieczna debiutującej wtedy w roli trenerki Cleo, okazała się bezkonkurencyjna. Już na początku swojej muzycznej drogi młoda artystka zdobyła sympatię widzów szczerością. Otwarcie mówiła o tym, że choruje na mukowiscydozę, którą nazywa swoją "przyjaciółką". Dziś, jako dojrzała i świadoma kobieta, regularnie angażuje się w akcje profilaktyczne i społeczne, wykorzystując rozpoznawalność zdobytą w programie. Mamy jej nowe zdjęcia!

Viki Gabor dosadnie o hejcie: "Obrywa mi się za wszystko"

Tak dziś wygląda AniKa Dąbrowska

AniKa Dąbrowska, mimo trudnych, ale bez wątpienia cennych doświadczeń, patrzy w przyszłość z dużym optymizmem. Artystka otwarcie przyznaje, że nauczyła się żyć z chorobą, a śpiew traktuje jako formę rehabilitacji. Dzięki odpowiednim technikom wokalnym nie obciąża płuc, co pozwala jej bezpiecznie rozwijać pasję i kontynuować karierę.

AniKa Dąbrowska jest już dorosła

Wokalistka nie zwalnia tempa. Ma na koncie już trzy albumy. Aktywnie działa również w mediach społecznościowych, gdzie zgromadziła grono wiernych fanów. Zobaczcie, jak dziś wygląda zwyciężczyni drugiej edycji "The Voice Kids". Rówieśniczka Roksany Węgiel przeszła naprawdę imponującą metamorfozę.

20