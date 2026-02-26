To jego ciągle zachwala Zapendowska. Rzadko tak sypie komplementy! "Płyta jest świetna"

Elżbieta Zapendowska zasłynęła jako jurorka w programie "Idol". Choć wcześniej przez wiele lat kształciła zdolnych wokalistów i miała w zawodowym dorobku wiele niepodważalnych osiągnięć, to telewizyjne formaty dla debiutantów przyniosły jej największą popularność. Surowa jurorka nieczęsto zachwyca się dziś w wywiadach artystami, ale na jej ciepłe słowa może liczyć jeden ze zwycięzców "Idola".

Elżbieta Zapendowska wprost o Zalewskim

Ze względu na pogarszający się stan zdrowia jurorka zrezygnowała z zawodowych aktywności. Choć Zapendowska rzadko pokazuje się publicznie, ostatnio zjawiła się chociażby w studiu "Szansy na Sukces", gdzie oceniła uczestników u boku Łukasza Zagrobelnego. To nie jedyny wokalista, którego od wielu lat ceni. W ostatnim wywiadzie wróciła pamięcią do czasów "Idola" i zwróciła uwagę na karierę jednego ze zwycięzców, Krzysztofa Zalewskiego.

Zalewski zwyciężył drugą edycję kultowego talent show w 2003 roku. Wkrótce wydał debiutancki krążek "Pistolet". Z czasem zrobił sobie przerwę od solowych występów, jednak obecnie rozwija swoją spektakularną karierę jako jeden z najpopularniejszych polskich artystów. Osiem Fryderyków i sukcesy Męskiego Grania to tylko część jego osiągnięć. Elżbieta Zapendowska nie kryje zachwytu. Jak powiedziała, droga Zalewskiego na szczyt dużo musiała go kosztować, jednak jego twórczość, w tym ostatni krążek "Zgłowy", jest znakomita.

"Bardzo długa droga, ale to jest inteligentny chłopak. On poświęcił pracę, wiele życia, pewnie wiele emocji, ale ta jego płyta jest świetna" - podsumowała.

Krzysztof Zalewski wygrał "Idola"

Artysta wystartował w drugiej edycji programu, który zrewolucjonizował świat polskiej telewizji. "Idol" podbił serca milionów widzów, a na castingach stawiły się tłumy marzące o muzycznej karierze. Krzysztof Zalewski pomyślnie dostał się do stawki programu emitowanego przez Polsat na przełomie lat 2002 i 2003. W finale pokonał Mariusza Totoszkę. Pamiętacie ten program?