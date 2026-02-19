Dawno niewidziana Elżbieta Zapendowska znowu w telewizji. Pokazała się z zaprzyjaźnionym wokalistą

Elżbieta Zapendowska przez lata z sukcesami prowadziła studio piosenki w Opolu, kształcąc wielu uzdolnionych wokalistów. W latach 90. przeniosła się do Warszawy, gdzie współpracowała między innymi ze Studiem Buffo i jego debiutującą obsadą. Popularność przyniosła jej jednak telewizja. Była prawdziwym postrachem uczestników hitowego programu "Idol", a potem oceniała też ambitnych wokalistów w innych formatach. W minionych miesiącach dalej zabierała głos w tematach związanych z polską muzyką, jednak rzadko pokazywała się w mediach. Zaprzyjaźniony z nią wokalista zdradził, że wkrótce wspólnie pojawią się w telewizji!

Jeremi Sikorski | ESKA REAKCJE

Elżbieta Zapendowska ma problemy ze zdrowiem. Od dawna o nich otwarcie mówi

Znana milionom widzów nauczycielka i jurorka w wielu wywiadach wspominała, że odziedziczyła po rodzicach choroby wzroku. Aktualnie Elżbieta Zapendowska cierpi na nieoperacyjną zaćmę i nie ukrywa, że prawie nic nie widzi. Wycofała się z dotychczasowej działalności zawodowej, a publicznie można było ją ostatni raz zobaczyć 8 września na pogrzebie Stanisława Sojki, gdzie sfotografowano ją na wózku. Jak mówiła, zależało jej na uczestnictwie w pożegnaniu artysty, ale ze względu na stan zdrowia nie była pewna, czy dałaby sobie radę z przejściem przez cmentarz o własnych siłach. 78-letnia jurorka nie porzuca jednak swojego poczucia humoru i dystansu do sytuacji, a także dalej udziela komentarzy w tematach związanych z muzyką w Polsce.

Jurorka wróci do telewizji. Wszystko zdradził Zagrobelny

To już pewne: dawno niewidziana Zapendowska wkrótce znowu pojawi się na ekranie. O jaki program chodzi? Jurorka zasiądzie na kanapie w jednym z odcinków kultowego formatu polskiej telewizji, "Szansa na Sukces". Będzie tam oceniać uczestników wraz z Łukaszem Zagrobelnym, z którym połączyła ją bliska relacja. Pod koniec lat 90. początkujący wokalista z Wrocławia specjalnie dojeżdżał na lekcje z nią do Warszawy. Uczestniczył też w warsztatach, na które uczęszczały wraz z nim Doda czy Mela Koteluk. Wspominał o tym wielokrotnie w różnych rozmowach na temat swojego debiutu w muzyce.

"Kiedy jeszcze mieszkałem we Wrocławiu, do Warszawy przeprowadziłem się w 2000 roku, ja przez rok jeździłem do niej na lekcje. Jechałem te 7–8 godzin, żeby być u niej godzinę na lekcji. Tego samego dnia wracałem" - powiedział kilka lat temu w wywiadzie dla TVN7.

Artysta opublikował w mediach społecznościowych kilka zdjęć z planu programu TVP, na których widzimy również Zependowską. Wokalista zapowiedział emisję odcinka ze "wspaniałym Gościem" na wiosnę br. Będziecie oglądać? Fotki znajdziecie w naszej galerii poniżej.