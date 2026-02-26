ZUS czeka na dokumenty do końca lutego. Zignorujesz ten obowiązek, a Twoja emerytura może zostać zmniejszona.

Czas ucieka, a ZUS czeka na kluczowe dokumenty od tysięcy Polaków. Chodzi o pieniądze. Osoby, które w ubiegłym roku łączyły pracę ze świadczeniem, muszą do końca lutego rozliczyć się z dodatkowych przychodów, aby nie narazić się na zmniejszenie lub nawet zawieszenie wypłat. Szczegółowe, miesięczne zestawienie zarobków może okazać się finansowym kołem ratunkowym, chroniąc przed koniecznością zwrotu pieniędzy.

Kogo dotyczy ten obowiązek? Nie każdy emeryt musi się spieszyć

Kluczowy termin – koniec lutego – dotyczy konkretnej grupy świadczeniobiorców. Chodzi o osoby, które pobierają wcześniejszą emeryturę lub rentę i nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Jeśli należysz do tej grupy i w 2025 roku dorabiałeś na umowie o pracę, zleceniu czy prowadziłeś firmę, musisz poinformować o tym ZUS. Obowiązek ten dotyczy również osób, które osiągnęły wiek emerytalny w trakcie 2025 roku – muszą one rozliczyć przychody uzyskane w miesiącach poprzedzających to wydarzenie.

Jakie przychody trzeba zgłosić?

Aby prawidłowo rozliczyć się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, musisz udokumentować wszystkie dodatkowe przychody. ZUS weźmie pod uwagę zarobki z tytułu:

umowy o pracę,

umowy zlecenia,

prowadzonej działalności gospodarczej,

pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,

pracy wykonywanej za granicą.

Dokumentem potwierdzającym przychody jest zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o podstawie wymiaru składek w przypadku prowadzenia własnej firmy.

Jeden dokument, który może uratować Twoje pieniądze

ZUS daje możliwość rozliczenia przychodów w ujęciu rocznym lub miesięcznym. Choć podanie łącznej kwoty za cały rok jest prostsze, to właśnie szczegółowe zaświadczenie o zarobkach w poszczególnych miesiącach może okazać się Twoją finansową tarczą.

Wyobraź sobie sytuację, że przez trzy miesiące pracowałeś bardzo intensywnie, przekraczając limity, a przez resztę roku nie zarobiłeś nic. W rozliczeniu rocznym suma przychodów może skutkować zmniejszeniem świadczenia. Jednak przy rozliczeniu miesięcznym ZUS weźmie pod uwagę tylko te miesiące, w których limit faktycznie został przekroczony, co często jest znacznie korzystniejszym rozwiązaniem.

Ile można było dorobić? Kluczowe progi na 2025 rok

Aby uniknąć problemów, należało pilnować dwóch kluczowych kwot. Przekroczenie pierwszej oznaczało zmniejszenie świadczenia, a drugiej – jego całkowite zawieszenie na dany okres.

Rodzaj progu przychodu (za 2025 r.) Roczna kwota brutto Konsekwencja przekroczenia Niższy próg (70% przeciętnego wynagrodzenia) 72 562,00 zł Zmniejszenie świadczenia Wyższy próg (130% przeciętnego wynagrodzenia) 134 757,80 zł Zawieszenie wypłaty świadczenia

Kto może spać spokojnie? Lista zwolnionych z obowiązku

Nie wszyscy świadczeniobiorcy muszą martwić się lutowym terminem. Obowiązek informowania ZUS o zarobkach nie dotyczy:

Emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60/65 lat), chyba że pobierają rentę rodzinną, której kwota jest korzystniejsza niż ich emerytura.

Osób pobierających emeryturę częściową.

Rencistów pobierających świadczenia dla inwalidów wojennych lub wojskowych.

Uczniów i studentów do 26. roku życia, którzy pobierają rentę rodzinną i pracują na umowie zlecenia lub agencyjnej.