Leo Messi zdradził, co go trapi. Tego żałuje najbardziej

• W podcaście "Miro de Atras" słynny piłkarz przyznał, że boleśnie odczuwa braki w swoim wykształceniu, a zwłaszcza nieznajomość języka angielskiego.

• Argentyńczyk zdradził, że bariera językowa wywołuje u niego duży problem w sytuacjach towarzyskich, gdy musi rozmawiać z wpływowymi osobami.

• Legenda futbolu potwierdziła również doniesienia o tym, że istniała realna szansa na jego grę w barwach Hiszpanii, lecz serce zawsze podpowiadało mu wybór Argentyny.

Statystyki i życie prywatne Leo Messiego

Sportowy dorobek 36-latka jest absolutnie kompletny i trudny do powtórzenia. Jako piłkraz FC Barcelony dziesięciokrotnie sięgał po tytuł mistrza Hiszpanii, cztery razy wznosił puchar Ligi Mistrzów, a siedmiokrotnie cieszył się ze zdobycia Pucharu Króla. Zwieńczeniem jego drogi było złoto na mundialu w 2022 roku. Liczby mówią same za siebie: Leo Messi strzelił w karierze blisko 900 goli i zanotował ponad 400 asyst. Wspaniale wygląda też życie rodzinne piłkarza u boku Antoneli Roccuzzo, z którą wychowuje trzech synów: Thiago, Mateo oraz Ciro. Mimo to piłkarz odczuwa pewien niedosyt, o czym zdecydował się opowiedzieć w najnowszym wywiadzie. Wiemy, co trapi.

Wyznanie Messiego o braku znajomości języka

Podczas wizyty w studiu podcastu "Miro de Atras" rozmowa zeszła na tematy niezwiązane bezpośrednio z boiskiem. Prowadzący zapytał wprost o rzeczy, których genialny zawodnik żałuje w swoim życiu. Piłkarz nie zamierzał unikać trudnych tematów i przyznał się do zaniedbań z okresu dzieciństwa, które do dziś rzutują na jego samopoczucie.

„Żałuję wielu rzeczy. Opowiadam o tym moim dzieciom: dobrego wykształcenia, tego, że nie nauczyłem się angielskiego w dzieciństwie... Miałem czas na naukę i bardzo tego żałuję. Potem zdarzają się chwile, gdy jesteś z ważnymi osobami, próbujesz rozmawiać lub prowadzić konwersację i czujesz się trochę ignorantem”

Szczerość Argentyńczyka rzuca nowe światło na jego wizerunek, pokazując, że nawet ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki bywa skrępowany w towarzystwie światowych elit. W trakcie wywiadu poruszono również wątek reprezentacyjny. Leo Messi wyjaśnił, dlaczego mimo wieloletniego pobytu na Półwyspie Iberyjskim, nie zdecydował się na grę dla Hiszpanii, choć miał taką możliwość.

„Chociaż oczywiście jestem Argentyńczykiem, przeprowadziłem się do Barcelony, gdy byłem bardzo młody i grałem tam przez większość mojej młodości, więc istniała taka możliwość. Mogło się to wydarzyć. Ale cóż, moim marzeniem zawsze była Argentyna”

Słowa te ostatecznie ucinają spekulacje, potwierdzając ogromne przywiązanie zawodnika do ojczyzny.

Leo Messi i Antonela Roccuzzo na zdjęciach

Piłkarz wraz z małżonką chętnie dzielą się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych, co regularnie przyciąga uwagę milionów fanów na całym świecie.

