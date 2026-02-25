Dawid Podsiadło zszokował publiczność swoimi słowami. Smutne wyznanie artysty budzi pytania

Bestsellery Empiku 2025: Dawid Podsiadło zszokował salę

Bestsellery Empiku 2025 obfitowały w statuetki, niezwykłe występy i zaskoczenia, choć nie wszystkie były pozytywne... Do takich należała przemowa Dawida Podsiadło, który zdobył się na chwilę szczerości, której szybko pożałował.

Podczas wielkiej gali Dawid Podsiadło okazał się największym wygranym i odebrał najwięcej statuetek, m.in. dla Artysty Muzycznego Roku. Po wtorkowej nocy okrzyknięto go najbardziej utytułowanym artystą w historii Bestsellerów Empiku. Podczas gali rozdania nagród, która odbywała się w studiu na Łubinowej w Warszawie, Podsiadło zabrał głos na scenie i dziękując za statuetkę zdobył się na dość zaskakujące, gorzkie słowa.

- Ostatnie lata były dla mnie dziwne. Przestawałem wierzyć w sens tego, co robię, ale też w sens w ogóle. Dzięki temu może znowu go znajdę

- oznajmił przed skonfundowaną publicznością Dawid Podsiadło. Jego słowa okazały się tak poruszające, że gdy drugi raz zjawił się na scenie, zmienił nieco wydźwięk swojej pierwszej przemowy.

- Mega smutno powiedziałem wcześniej i dostałem SMS-em, czy wszystko w porządku? Natomiast wszystko jest ok. Nie martwcie się o mnie. Jeżeli się ktoś wystraszył, wszystko jest dobrze, jestem mega szczęśliwy i kocham śpiewać cały czas. Od tego się zaczęło i mam nadzieję, że tak będzie już zawsze. To jest najprzyjemniejsza rzecz. Śpiewam sobie codziennie. Ok, sorry, sorry. Cofnąłem się parę lat, już umiem mówić dzisiaj i jest fajnie z tą umiejętnością

- próbował wytłumaczyć. Prawdopodobnie wiele osób zlękło się o jego dobrostan słysząc pierwszą wypowiedź, więc w ten sposób chciał ich uspokoić, ale nie wyszło najlepiej. A przecież przyznanie się do słabości czy gorszego okresu nie jest niczym złym.

Dawid Podsiadło nagrał piosenkę o relacjach z ojcem

Mowa podczas rozdania Bestsellerów Empiku to nie pierwszy raz, kiedy Dawid Podsiadło publicznie mierzy się z emocjami i pokazuje fanom te poważniejsze momenty swojego życia. Wcześniej zaskoczył fanów tekstami piosenek o autobiograficznym wydźwięku - między innymi w piosence "Eight" z drugiej płyty "Annoyance and Disappointment". Muzyk zawarł w utworze mocne słowa na temat własnego ojca:

"Jeśli kochasz jej uśmiech, gdy jesteś trzeźwy, nie sięgnąłbyś więcej po kieliszek. Jeśli myślisz, że zapomnę o tym, co się stało, wznieś kieliszek i znów się napij. Minęły lata — ty dzwonisz. Pękam ze śmiechu w chwili, gdy rozdzierasz mnie na kawałki"

- wyśpiewał Podsiadło po angielsku. Takie chwil szczerości u artystów są ważne, by pokazywać fanom, że świat to nie tylko uśmiechy na Instagramie, a znani i lubiani też mierzą się z trudnościami losu.

Czytelniku! Jeśli czujesz, że coś cię przerasta lub potrzebujesz pomocy, znajdziesz ją pod numerami:

116 123Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00

116 111Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00

800 12 12 12Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

22 635 09 54Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00

