Katarzyna Zielińska regularnie znosi do domu kolejne rośliny. Reakcja męża może zaskoczyć

Katarzyna Zielińska od lat udowadnia, że mimo blasku fleszy twardo stąpa po ziemi. Temat nowych nabytków florystycznych jest w jej domu na porządku dziennym. Gdy pada pytanie o reakcję ukochanego na kolejne doniczki, aktorka rozwiewa wszelkie wątpliwości. Mąż podchodzi do jej hobby z pełną akceptacją, a kwestia braku miejsca na parapetach jest przez nią natychmiast ucinana stwierdzeniem, że przestrzeń zawsze się znajdzie.

Katarzyna Zielińska traktuje rośliny jak terapię

Dla gwiazdy otaczanie się zielenią to znacznie więcej niż tylko dbałość o wystrój wnętrz. To sprawdzony sposób na zachowanie równowagi psychicznej i złapanie dystansu do branży rozrywkowej. Gdy tempo życia staje się zbyt szybkie, aktorka dosłownie wraca do korzeni.

To jest takie moje panaceum na ten show-biznes, na to takie wyluzowanie. To taka moja roślinna terapia

Pielęgnacja kwiatów wymaga cierpliwości i obserwacji, co angażuje również pozostałych domowników. Choć to jej główna pasja, najbliżsi wspierają ją w tym zielonym szaleństwie na swój własny sposób.

Moje dzieci kochają chyba te rośliny dla mnie

Aktorka przyznaje, że wspólnie z rodziną lubią celebrować momenty spokoju, skupiając się na byciu "tu i teraz". Zielińska ocenia, że ich domowe zwyczaje nieco odbiegają od współczesnego pędu. Rodzina świadomie rezygnuje z nadmiaru elektroniki na rzecz wspólnego spędzania czasu.

Dumna jestem z tego, że potrafimy zwolnić, potrafimy odstawić te telefony, wziąć książkę… pograć w gry planszowe

Katarzyna Zielińska na Instagramie bez filtrów

Chociaż artystka dąży do spokojniejszego życia, doskonale odnajduje się w mediach społecznościowych. Jej receptą na sukces w sieci jest szczerość, a nie kreowanie idealnego wizerunku.

Moją zasadą jest, żeby pokazywać, jak jest. Raz mam make-up, raz nie mam make-upu

Gwiazda zaznacza jednak, że stawia wyraźne granice prywatności i nie dzieli się wszystkim. W rozmowie poruszono również wątki zawodowe. Wiosną widzowie zobaczą ją w serialu, a w przygotowaniu jest kolejny projekt. Zielińska zapowiada, że nadchodzący rok będzie obfitował w wyzwania.

Katarzyna Zielińska o powrocie do "Kocham Cię, Polsko!" i miłości do roślin