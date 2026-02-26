Losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów. Kiedy poznamy pary fazy pucharowej?

Lista uczestników walczących o najważniejsze klubowe trofeum w Europie została zamknięta. W gronie uprzywilejowanych ekip znalazły się takie marki jak Bayern Monachium, Manchester City czy FC Barcelona, natomiast Real Madryt i PSG trafiły do puli zespołów nierozstawionych. Warto sprawdzić, kiedy dokładnie odbędzie się losowanie par 1/8 finału i gdzie będzie można śledzić transmisję z tego wydarzenia.

Wszystkie oczy zwrócone są teraz na nadchodzącą ceremonię, która ustali nie tylko pary najbliższej rundy, ale także kompletną ścieżkę awansu aż do strefy medalowej. Emocjonujące baraże wyłoniły ostateczny kształt stawki. Osiem zespołów wywalczyło promocję bezpośrednio z fazy ligowej, a pozostała ósemka dołączyła do nich po play-offach. Pierwsze mecze nowej fazy zaplanowano na 10 i 11 marca 2026 roku. Decydujące rewanże zostaną rozegrane tydzień później – 17 i 18 marca 2026 roku. Poniżej prezentujemy pełne zestawienie drużyn, które pozostały w grze.

Uczestnicy 1/8 finału Ligi Mistrzów. Barcelona wśród rozstawionych

Najlepsza ósemka fazy ligowej, która będzie rozstawiona w losowaniu, to: Arsenal, Bayern Monachium, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting CP oraz Manchester City.

Grono zespołów nierozstawionych, wyłonionych w barażach, tworzą: Real Madryt, PSG, Newcastle United, Atlético Madryt, Atalanta, Bayer Leverkusen, Galatasaray oraz norweskie Bodø/Glimt.

Zasady fazy pucharowej Champions League. Na kogo trafią faworyci?

System kojarzenia par jest ściśle powiązany z wynikami osiągniętymi w fazie ligowej. Drużyny tworzą pary rozstawione (odpowiednio miejsca 1-2, 3-4 itd.), do których dolosowywani są zwycięzcy baraży play-off. Istotnym przywilejem dla wyżej notowanych klubów jest gwarancja rozegrania meczu rewanżowego na własnym stadionie. Drabinka turniejowa zostanie ustalona kompleksowo, począwszy od par z miejsc 7-8, aż po ścisłą czołówkę tabeli. Oznacza to wielkie emocje, ponieważ FC Barcelona może trafić na tak potężnych rywali jak PSG czy Newcastle United.

Data i godzina losowania 1/8 finału Ligi Mistrzów. Gdzie oglądać?

Wyczekiwana ceremonia odbędzie się w piątek, 27 lutego 2026 roku. Początek wydarzenia w szwajcarskim Nyonie, w siedzibie UEFA, zaplanowano punktualnie na godzinę 12:00 czasu polskiego. Kibice będą mieli szeroki wybór możliwości śledzenia transmisji. Relacja na żywo dostępna będzie na antenie TVP Sport, na oficjalnym portalu UEFA.com, w aplikacjach mobilnych federacji oraz na kanale YouTube stacji TNT Sports.