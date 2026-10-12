To dlatego Polacy wciąż kochają "Ranczo"! Artur Barciś zdradza tajemnicę i wskazuje na polityków

Telewizyjny hit o nazwie "Ranczo" od lat dostarcza polskim widzom solidnej dawki rozrywki, ale tajemnica jego powodzenia kryje się znacznie głębiej niż w samej komedii. Obecnie fani z wypiekami na twarzach wyczekują najnowszej odsłony, która ma stanowić ostateczne zwieńczenie wszystkich wątków. Zloty miłośników serialu wciąż cieszą się ogromnym zainteresowaniem i absolutnie nic nie wskazuje na to, by to zjawisko miało w najbliższym czasie wygasnąć.

Dlaczego Polacy pokochali "Ranczo"?

Sukces tej produkcji opiera się w dużej mierze na tym, że odbiorcy odnajdują w niej lustrzane odbicie znanych sobie sytuacji, charakterów i zachowań. Wilkowyje, jak przekonuje aktor, to coś znacznie więcej niż tylko zmyślona podlaska miejscowość. Według Artura Barcisia to swoisty mikrokosmos całego polskiego społeczeństwa, o czym szczerze opowiedział swoim obserwatorom za pośrednictwem platformy Instagram.

Serialowy Czerepach twierdzi, że to właśnie niezwykła autentyczność postaci pozwala widzom na tak głębokie utożsamianie się z ich losami. Telewizyjni bohaterowie nie są zawieszeni w próżni; wręcz przeciwnie, odbiorcy mogą w nich dostrzec własne odbicie, swoich bliskich, a nawet znane osobistości z pierwszych stron gazet.

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Artur Barciś zdradził tajemnicę "Rancza"

W swoich przemyśleniach artysta nie pominął wątku polityków, których sylwetki brawurowo odgrywali on oraz Cezary Żak. Jak zauważył, metody działania i postawy tych postaci nie zostały wymyślone z powietrza. Aktor dostrzegł wyraźne paralele między fikcyjnymi włodarzami a prawdziwymi przedstawicielami polskiej sceny politycznej.

Z siebie samych się śmiejemy?

Prawdopodobnie to właśnie ten mistrzowski mariaż komizmu z wnikliwą analizą rzeczywistości stanowi główny klucz do rozszyfrowania popularności opowieści o Wilkowyjach. "Ranczo" nie ogranicza się wyłącznie do dostarczania rozrywki; ono obnaża społeczne schematy i ludzkie wady, umożliwiając widzom spojrzenie na własne słabości z bezpiecznego dystansu. Zdaniem Barcisia, to właśnie dlatego zainteresowanie tym formatem pozostaje na tak wysokim poziomie.

Fenomen "Rancza", na czym polega? No, gdyby to było takie proste, to takie seriale powstawałyby częściej. Myślę, że polega na tym, że my w tym "Ranczu" odnajdujemy samych siebie, że to nie jest tylko opowieść o mieszkańcach jakiejś wsi na Podlasiu. Wilkowyje to jest cała Polska. To jesteśmy my, z naszymi przywarami, z naszymi radościami, z naszymi zaletami. Tacy właśnie jesteśmy. I potrafimy, właśnie dlatego, się z tymi bohaterami utożsamić. Widzimy też takich polityków, jakich gram ja, czy Czarek Żak. Oni właśnie tacy są albo podobni. Nie przegap: Dorociński chciał zagrać w serialu "Lalka"! Dzwonił w tej sprawie do reżysera

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Ranczo. ZWIASTUN nowego sezonu ujawniony na ramówce TVP