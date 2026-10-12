Coco Gauff ofiarą rasistowskich ataków po turnieju. Zdecydowana reakcja ONZ

Kontrowersje na korcie i hejt pod adresem Coco Gauff

Amerykańska tenisistka doświadczyła fali nienawiści w sieci po starciu trzeciej rundy pekińskiego turnieju WTA. Coco Gauff zmierzyła się tam z zaledwie 16-letnią Chinką Xinran Sun, pokonując ją ostatecznie 7:5, 6:1. Kluczowy i najbardziej dyskutowany moment spotkania nastąpił w końcówce pierwszej partii, przy wyniku 5:4 i 15-15 dla azjatyckiej zawodniczki. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych przegrała wymianę, ale natychmiast zgłosiła sędzi, że została zdekoncentrowana przez migające ekrany LED wokół kortu. Arbiter przyznała jej rację i zdecydowała o powtórzeniu akcji.

Zwycięstwo w powtórzonym punkcie pozwoliło Amerykance na utrzymanie własnego podania. To zdarzenie całkowicie wybiło z rytmu młodą Xinran Sun. Nastoletnia tenisistka przegrała pierwszą partię, a w kolejnej oddała całkowitą inicjatywę faworytce z USA. Cała sytuacja wywołała ogromne oburzenie wśród sympatyków chińskiej zawodniczki, którzy zaczęli masowo wysyłać rasistowskie wiadomości do Coco Gauff. Gwiazda tenisa odniosła się do tych zaczepek za pośrednictwem serwisu X.

„Można mnie nie lubić albo nie zgadzać się z tym, co się stało, ale bez rasistowskich ataków. Liczba rasistowskich komentarzy i prywatnych wiadomości, jakie otrzymałam w ciągu ostatnich kilku godzin, jest przerażająca. Na koniec dodam: nie jestem oszustką ani złodziejką” – podkreśliła Coco Gauff. „To była niefortunna sytuacja, ale nie miałam na nią wpływu. [...] Analizy i oskarżenia o niesportowe zachowanie są niedorzeczne, skoro takie są zasady. To nie ja je ustalałam” – brzmiało oświadczenie sportsmenki.

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Stanowcza interwencja ONZ po atakach na Coco Gauff

Skandaliczne zachowanie internautów nie umknęło uwadze międzynarodowych instytucji. Z powodu ogromnej skali zjawiska Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (ONZ) zdecydowało się na oficjalną reakcję. Wystosowano specjalny komunikat, w którym jednoznacznie potępiono agresję słowną wymierzoną w tenisistkę.

„Rasistowskie wiadomości, takie jak te atakujące tenisistkę Coco Gauff, są oburzające i pokazują, że ciemnoskóre zawodniczki są szczególnie celem hejtu i rasistowskich nadużyć. Nie ma miejsca w sporcie na rasistowskie lub seksistowskie wyzwiska i nadużycia. Zawodnicy, trenerzy i organizacje sportowe muszą stawać w obronie tych, którzy stają w obliczu takich ataków, a fani muszą przeciwstawiać się tym, którzy szpecą sport rasizmem i seksizmem” – napisano w oficjalnym dokumencie ONZ.