Atak psa w gminie Zawadzkie. 15-latka pogryziona przez owczarka belgijskiego

Pogryzienie nastolatki w lesie pod Zawadzkiem

Zgłoszenie o pogryzieniu młodej dziewczyny wpłynęło do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich 11 października 2026 roku. Funkcjonariusze pojechali pod wskazany adres, aby ustalić przebieg zdarzenia w jednej z miejscowości w gminie Zawadzkie. Z ich ustaleń wynika, że 15-latka wybrała się na spacer do lasu, gdzie została zaatakowana przez swobodnie biegającego owczarka belgijskiego. Zwierzę pogryzło nastolatkę, co spowodowało rany na jej udach, szyi oraz głowie.

Właściciel psa wyjaśnia okoliczności zdarzenia

Na miejscu policjanci zastali 53-letniego właściciela czworonoga, który wyjaśnił, że do incydentu doszło po zakończeniu spaceru z psem. Mężczyzna zdjął zwierzęciu smycz oraz kaganiec przy zaparkowanym samochodzie, będąc przekonanym, że w okolicy nie ma innych osób. Właściciel przyznał, że w pewnym momencie stracił psa z pola widzenia i to właśnie wtedy doszło do ataku na przechodzącą nastolatkę. Policjanci zweryfikowali stan trzeźwości 53-latka i badanie wykazało, że był on trzeźwy.

Pomoc medyczna i transport do szpitala w Opolu

Bezpośrednio po zdarzeniu właściciel psa przewiózł 15-latkę do jej domu i przekazał rodzicom, informując ich o całej sytuacji. Rodzice poszkodowanej udzielili córce pomocy przedmedycznej jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych. Wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego zajął się ranną dziewczyną i przewiózł ją do szpitala w Opolu. Mundurowi podkreślają, że nawet zwierzę, które na co dzień jest przyjazne, może zachować się w sposób niebezpieczny przy chwilowej utracie kontroli przez opiekuna.

Odpowiedzialność prawna za brak ostrożności

Wobec 53-letniego właściciela psa zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Dalszy kierunek postępowania jest uzależniony od opinii medycznej na temat stanu zdrowia i obrażeń odniesionych przez nastolatkę. Jeżeli biegli stwierdzą, że naruszenie czynności narządu ciała trwało dłużej niż 7 dni, brana będzie pod uwagę odpowiedzialność za nieumyślne spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z przepisami to na właścicielu spoczywa pełna odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie czworonoga.

Źródło: Policja.pl