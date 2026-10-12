Oszustwo mieszkaniowe w Warszawie. 16-latek w przebraniu chciał wynająć cudzy apartament

Zatrzymanie na gorącym uczynku na warszawskiej Woli

Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego z Woli, działając wspólnie z policjantami z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP, otrzymali informację o mężczyźnie planującym wynająć cudzy apartament. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że sprawca zamieścił ogłoszenie na jednym z portali internetowych i oferował wynajem lokalu na okres 6 miesięcy za kwotę 40 000 zł. W momencie, gdy miało dojść do spotkania i podpisania umowy najmu, mundurowi zorganizowali działania i zatrzymali młodego człowieka. Funkcjonariusze dotarli do niego bezpośrednio przed finalizacją nielegalnej transakcji.

16-latek ukrył wizerunek pod peruką i okularami

Podczas interwencji okazało się, że osobą próbującą wynająć cudzą własność jest 16-latek. Młody mężczyzna podjął starania, aby ukryć swój prawdziwy wygląd przed potencjalnym najemcą oraz policją. W chwili zatrzymania nastolatek był ucharakteryzowany i miał na głowie czarną perukę oraz czapkę z daszkiem. Dodatkowym elementem jego kamuflażu były założone okulary przeciwsłoneczne, które miały uniemożliwić rozpoznanie jego twarzy.

Sąd rodzinny zdecydował o losie nastolatka

Po zatrzymaniu nieletni został doprowadzony do policyjnej izby dziecka. Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości wśród nieletnich zgromadzili materiał dowodowy w kierunku usiłowania oszustwa i przekazali go wraz z wnioskiem do sądu rodzinnego. Instytucja ta przeanalizowała sprawę i wydała decyzję o dalszym losie 16-latka. Na mocy postanowienia sądu młody mężczyzna trafił do schroniska dla nieletnich, gdzie spędzi najbliższe 3 miesiące.

Źródło: Policja.pl