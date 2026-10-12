Rozbój w Rybniku. 17-latka i 20-latek zaatakowali nożem oraz tłuczkiem do mięsa

Awantura podczas spotkania towarzyskiego w Rybniku

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w jednym z mieszkań przy Placu Wolności, gdzie grupa osób spotkała się, aby wspólnie spożywać alkohol. W pewnym momencie między uczestnikami wywiązała się kłótnia, która szybko przerodziła się w agresję fizyczną. Jak ustalili funkcjonariusze, 20-letni mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego zaczął bić pokrzywdzonego pięściami po głowie oraz całym ciele. Po tym ataku sprawca zabrał 20-letniemu mieszkańcowi powiatu rybnickiego jego telefon komórkowy.

Atak z użyciem noża i kuchennego tłuczka

Chwilę później doszło do kolejnego ataku, w którym obok 20-latka uczestniczyła również 17-letnia mieszkanka Rybnika. Napastnicy ponownie bili mężczyznę, a młoda kobieta uderzała go dodatkowo kuchennym tłuczkiem do mięsa. Sprawcy grozili pokrzywdzonemu nożem, po czym odebrali mu biżuterię oraz posiadane przez niego buty. O całym zajściu policjanci dowiedzieli się od przypadkowego świadka, który zauważył rannego mężczyznę w centrum miasta.

Zatrzymanie osób podejrzewanych o rozbój

Świadek natknął się na pokrzywdzonego z urazem głowy i niezwłocznie powiadomił o tym fakcie służby. Na miejsce skierowano policyjne patrole, które rozpoczęły poszukiwania osób odpowiedzialnych za ten czyn. W efekcie podjętych działań policjanci zatrzymali łącznie sześć osób w wieku od 17 do 27 lat, w tym dwie kobiety i czterech mężczyzn. W trakcie dalszych czynności kryminalni wytypowali dwoje głównych sprawców, którymi okazał się 20-latek i jego 17-letnia znajoma.

Tymczasowy areszt i grożąca kara więzienia

Na miejscu zdarzenia pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, która zajmowała się zabezpieczaniem materiału dowodowego. Na wniosek prokuratora oraz śledczych sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za dokonanie rozboju z wykorzystaniem niebezpiecznych narzędzi zatrzymanym grozi teraz kara do 20 lat pozbawienia wolności. Oboje młodzi ludzie czekają obecnie na dalszy przebieg postępowania karnego w tej sprawie.

Źródło: Policja.pl