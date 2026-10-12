Tomasz Fornal zdradził, dlaczego nie chce mieć teraz dziewczyny

Wraz z kolejnymi triumfami polskiej kadry siatkarzy, w sieci nie brakuje spekulacji na temat życia uczuciowego Tomasza Fornala. Niedawno pojawiły się informacje, jakoby sportowiec spotykał się z internetową twórczynią, Marią Jeleniewską. Reprezentant Polski kategorycznie jednak zaprzeczył tym doniesieniom, w niewybrednych słowach odnosząc się do plotek.

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P*jebało stary?! Nie, nie, ja nie mam żadnej dziewczyny. Ale wiem, do czego pijesz. Podejrzewam... - rzucił Tomasz Fornal w czasie na transmisji na żywo u streamerów Mario i Nitro.

Wcześniej sportowiec był związany z Sylwią Gaczorek, fryzjerką i influencerką znaną chociażby z programu „Afera fryzjera”. Ich relacja trwała od wakacji 2023 roku do początku 2025 roku, a Gaczorek kibicowała mu z trybun podczas paryskich igrzysk olimpijskich. W maju bieżącego roku Fornal oświadczył, że ich drogi się rozeszły, przyznając, że ceni sobie swobodę i samotność.

Przyjmujący reprezentacji Polski wystąpił na youtubowym kanale "ojwojtek". Podczas rozmowy z Wojciechem Przeździeckim, temat zszedł także na jego sferę prywatną. Siatkarz przyznał, że obecnie nie ma partnerki i ten stan bardzo mu odpowiada.

- Najbliższe dwa lata będę w Polsce, a potem... Ja żyję z dnia na dzień. Mam tę swobodę w swoim życiu, że poza kontraktem i klubem, w którym muszę siedzieć, nic mnie tak naprawdę nie trzyma. Jestem singlem - stwierdził wprost Tomasz Fornal. - Większość chłopaków ma swoje dziewczyny, dzieci (...) Jak masz bliższe osoby dookoła siebie, to potrzebny jest kompromis, podporządkowanie się: decyzja klubowa, czy rodzina tam będzie szczęśliwa, czy będzie się jej tam dobrze żyło, czy będą zadowoleni, czy dzieci będą miały fajną szkołę itd. A ja jestem taki, że sobie mogę żyć z dnia na dzień - dodał.

Reprezentant Polski zaznaczył jednak, że jest otwarty na to, co przyniesie mu przyszłość, nie wykluczając, że jego sytuacja uczuciowa może ulec zmianie.

- Zobaczymy, co przyniesie mi los. Może za rok spotkamy się, a ja będę miał żonę i dziecko w drodze. Nigdy nie wiadomo. Nie planuję niczego z większym wyprzedzeniem - dodał Fornal.