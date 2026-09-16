To dlatego Joanna Jędrzejczyk wyniosła się z Polski! "To był o mój wybór, żeby się odciąć"

Joanna Jędrzejczyk poszła do "Tańca z Gwiazdami" nie tylko po przygodę, choć był to główny powód, dlaczego zdecydowała się przyjąć zaproszenie od produkcji. Była zawodniczka MMA nie ukrywa, że jej celem jest wygrać Kryształową Kulę, stając się tym samym pierwszą reprezentantką świata UFC z takim osiągnięciem. Gwiazda może liczyć na wsparcie legend mieszanych sztuk walki.

Myślę, że pojawienie się w mojej wizytówce Dany [White'a] czy Alexa Pereiry, który jest najbardziej hot nazwiskiem w całym MMA, jest czymś cudownym. Bardzo miło zareagowali. Jestem po Paige VanZant drugą zawodniczką UFC w historii, która wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami", tylko że ja wygram - powiedziała ze śmiałością w rozmowie z Eską.

Jak widać, Jędrzejczyk - mimo całkowicie nowej odsłony - nie straciła cech, które pomogły jej w sportowej karierze. Wciąż charakteryzuje ją ogromna determinacja i duch rywalizacji. Za kulisami drugiego odcinka show atletka wyjawiła, dlaczego zdecydowała się na wyprowadzkę z Polski. Ma to związek z show-biznesem.

TZG Joanna Kamil

To dlatego wyprowadziła się z Polski. Jędrzejczyk mówi wprost

Zapytana o to, jak odnajduje się w nowym środowisku, bo świat show-biznesu odbiega jednak od sportowego, Joanna Jędrzejczyk opowiedziała o swojej przeprowadzce do Las Vegas, gdzie mieszka od zeszłego roku.

Wiesz, ja sobie kiedyś zadałam jedno podstawowe pytanie: czy chcę być najlepsza w Polsce, czy chcę być najlepsza na świecie? I chyba odpowiedź znasz. Ja od roku mieszkam w Vegas, bo był to mój wybór, żeby odciąć się po prostu od mediów, od działań, po prostu skupić się na sobie i w końcu korzystać z życia i z tego, co udało mi się zgromadzić, pracując wiele lat. Rozwijać biznesy, zainteresowania, rozwijać się intelektualnie, uczyć się czy zdobywać kolejne umiejętności, pomagać innym ludziom.

Była mistrzyni UFC zapewniła, że jest aktualnie bardzo szczęśliwa, mimo że na co dzień tęskni za swoją rodziną.

Jestem na takim fajnym etapie swojego życia, robienia rzeczy tylko i wyłącznie dla siebie i które chcę robić, w których się chcę sprawdzić. I "Taniec z Gwiazdami" jest taką przygodą. Zobaczymy, jak długo potrwa. Oby jak najdłużej, bo jest to coś wspaniałego. Nie jest to łatwe, bo nie mam kontaktu z rodziną, tak jak ostatnio o tym też mówiłam. Nie mam czasu na życie prywatne, ale jest to też fajne - dodała.