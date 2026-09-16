Zuzia Małaj od zawsze chciała śpiewać. Zdradziła, czy planuje kolejny singiel

Zuzia Małaj podbijała Hotel Paradise

Zuzia Małaj dołączyła do 12. edycji "Hotelu Paradise”"dopiero w 31. odcinku, lecz błyskawicznie odnalazła się w grupie, budując wyjątkowo bliską relację z Magdą Biegalską. Jej urok szybko zwrócił uwagę Krystiana Piotraka, u boku którego stworzyła zgrany duet i dotarła aż do wielkiego finału. Choć decyzją pozostałych uczestników nie dostała szansy na finał i nie stanęła na Ścieżce Lojalności, Zuzia i tak opuściła show jako jedna z największych wygranych w oczach widzów.

Fani programu pokochali ją za autentyczność, empatię i naturalne piękno, okrzykując ją najpiękniejszą gwiazdą tego sezonu

Hotel Paradise 13 pełny zaskoczeń

Zuzia Małaj planuje rozwijać swoją karierę?

Pod koniec sierpnia 2026 roku Zuzia Małaj wydała swój debiutancki singiel. Został on przyjęty pozytywnie przez odbiorców, a sama Zuzia nie ukrywała, że się tego odbioru bardzo cieszy. W rozmowie z VOX FM zdradziła, skąd pomysł na taką, a nie inną karierę.

- Śpiewanie było moim marzeniem od dziecka. Mam nawet pamiątkowe nagranie z Komunii, na którym deklaruję do kamery, że w przyszłości będę piosenkarką! Pochodzę z Lublina i kiedyś możliwości rozwoju były inne, ale rodzice zapisali mnie do zespołu ludowego. Tam uczyłam się tańca, śpiewu i emisji głosu. W liceum postanowiłam pójść krok dalej i zapisałam się do szkoły muzycznej na wokal klasyczny. Po roku musiałam jednak zrezygnować ze względu na przygotowania do matury - nie dałabym rady połączyć tylu obowiązków naraz. Temat przycichł, aż do momentu po programie, gdy odezwał się do mnie mój obecny menedżer i właściciel wytwórni. Pogratulował mi udziału w show, a potem zaproponował współpracę, jeśli nadal myślę o muzyce. Uznałam, że to idealna szansa na spełnienie marzenia. Postanowiliśmy opowiedzieć historię moją i Krystiana w utworze, a jego również zaangażować do projektu, bo w przeszłości grał na gitarze - powiedziała Zuzia.

Czy dziewczyna planuje wydać kolejne single?

- Na razie żyję jeszcze tą premierą i skupiam się na promocji pierwszego utworu, więc nowego materiału jeszcze nie nagrywam. Bardzo chciałabym jednak kontynuować tę drogę i dalej realizować się muzycznie - podsumowała.