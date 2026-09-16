Ta roślina postawiona na parapecie odpędza złe intencje z zewnątrz. Chroni domowników przed negatywna energią

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-09-16 11:16

Wiele osób jest przekonanych, że ustawienie tej rośliny w pobliżu okna skutecznie odcina dom od negatywnych wibracji z zewnątrz. Według dawnych wierzeń ta okazała roślina izoluje od złych ludzkich intencji, gwarantując spokój domowników. Mimo że jej uprawa bywa wymagająca, warto poznać jej niezwykłe, magiczne właściwości, by zaprowadzić harmonię pod swoim dachem.

Różne zielone rośliny doniczkowe na białym parapecie w świetle słońca. O kwiatach przynoszących szczęście przeczytasz w Eska.
Autor: New Africa/ Shutterstock

Dlaczego warto stawiać rośliny na parapecie, aby chronić domowników

W Polsce wciąż żywe są dawne przekonania na temat niezwykłych właściwości roślin pokojowych, przekazywane z ojca na syna. Dotyczą one wpływu flory na sferę zdrowotną, finansową, a także relacje uczuciowe. Obywatele ufający w ukryty potencjał natury z entuzjazmem ozdabiają swoje wnętrza odpowiednio dobranymi gatunkami. Ulubionym miejscem ich ekspozycji są zazwyczaj parapety okienne, by skutecznie zablokować drogę złym mocom, a jednocześnie zaprosić do środka powodzenie. Właśnie anturium zyskało status roślinnego strażnika domowego ogniska. Poza efektownymi kwiatami wyróżnia się rzekomą zdolnością do izolowania rodziny przed nieżyczliwą energią przenikającą z otoczenia.

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Anturium – pogromca złych intencji według dawnych przesądów o roślinach

Zwolennicy magii natury twierdzą, że anturium to nieustanne źródło sprzyjających wibracji. Funkcjonuje przekonanie, jakoby ta popularna roślina sterylizowała domową przestrzeń z niekorzystnych wpływów, podnosiła jakość codziennego życia oraz blokowała przedostawanie się do środka nieprzychylnych zamiarów innych osób. To jednak nie wszystko. Charakterystyczny wygląd kwiatów przypominających serca sprawił, że anturium uchodzi za talizman sprzyjający romantycznym uniesieniom. Obecność tego gatunku we wnętrzach ma rzekomo scalać relacje partnerskie, gwarantować stabilność w związkach, a singlom ułatwiać znalezienie drugiej połówki.

Zestawienie domowych roślin przynoszących szczęście

Anturium to tylko jeden z przykładów natury o rzekomych właściwościach przyciągających pomyślność. Według ludowych mądrości lista gatunków zdolnych wykreować w domu finansowy dobrobyt i życiową równowagę jest znacznie dłuższa. Do grona tak zwanych roślin szczęścia zalicza się też grubosza, skrzydłokwiata, Lucky bamboo (dracenę Sandera), pachirę wodną oraz sansewierię.

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