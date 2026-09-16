Oszustwo w gminie Majdan Królewski. Policjanci zatrzymali 37-letniego mężczyznę

Oszustwo metodą na lekarza w gminie Majdan Królewski

Do zdarzenia doszło 8 września 2026 roku około godziny 1.00 w nocy. Do mieszkanki gminy Majdan Królewski zadzwonił mężczyzna, który podawał się za lekarza. Rozmówca wmówił kobiecie, że jej siostra pilnie potrzebuje pieniędzy na zakup leków. Oszust wzbudził w pokrzywdzonej poczucie zagrożenia i w ten sposób przekonał ją do przekazania gotówki. Kobieta wierzyła, że pomaga członkowi rodziny, dlatego przekazała mężczyźnie, który przyszedł do jej domu, prawie 200 000 zł. Dopiero po pewnym czasie mieszkanka gminy zorientowała się, że padła ofiarą przestępstwa.

Zatrzymanie podejrzanego na terenie Kolbuszowej

Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z Kolbuszowej, a funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego rozpoczęli działania zmierzające do ustalenia sprawcy. Skrupulatna praca mundurowych pozwoliła na wytypowanie mężczyzny podejrzewanego o udział w tym oszustwie. 12 września 2026 roku, kilka dni po zdarzeniu, policjanci zatrzymali 37-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego. Mężczyzna został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań, gdzie usłyszał zarzut w tej sprawie.

Tymczasowy areszt dla 37-letniego mieszkańca Mazowsza

Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował, że 37-latek spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie tymczasowym. Policjanci zaznaczają, że sprawcy takich przestępstw wykorzystują przede wszystkim emocje, zaufanie oraz strach swoich ofiar. Często stosują oni presję czasu i żądają zachowania całej sytuacji w tajemnicy, co powinno być sygnałem ostrzegawczym dla każdego rozmówcy.

Policyjne apele o zachowanie czujności

Mundurowi przypominają, że metody oszustw na wnuczka lub na członka rodziny mogą przybierać różne formy. Przestępcy często informują o rzekomych wypadkach, problemach prawnych lub innych trudnych sytuacjach wymagających pilnego wsparcia finansowego. W takich momentach policjanci radzą, aby zawsze zweryfikować otrzymane informacje i skontaktować się bezpośrednio z bliskimi przed przekazaniem jakichkolwiek pieniędzy. Należy pamiętać, że oszust może zmienić głos oraz numer telefonu, dlatego warto zachować spokój i sprawdzić, komu faktycznie udzielana jest pomoc.

Źródło: Policja.pl