Pożar samochodu w Zdziarach. Policjanci pomogli rodzinie z dzieckiem opuścić pojazd

Kontrola drogowa w Zdziarach i pożar pojazdu marki Omoda

W piątek 11 września 2026 roku funkcjonariusze niżańskiej drogówki prowadzili działania kontrolne w miejscowości Zdziary, w rejonie drogi ekspresowej S19. W trakcie interwencji mundurowi zauważyli, że spod maski sprawdzanego samochodu marki Omoda zaczął wydobywać się dym. Po krótkiej chwili sytuacja stała się poważniejsza, ponieważ spod pokrywy silnika pojawiły się płomienie. Policjanci natychmiast przerwali dotychczasowe czynności, aby udzielić niezbędnej pomocy osobom znajdującym się wewnątrz pojazdu.

Policjanci pomogli pasażerom i 7-letniemu dziecku

Funkcjonariusze podzielili się zadaniami, aby jak najszybciej zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zdarzenia. Jeden z policjantów chwycił gaśnicę będącą na wyposażeniu radiowozu i próbował ugasić pożar, natomiast drugi z nich skupił się na ewakuacji osób z auta. W pojeździe oprócz kierowcy znajdowali się pasażerowie, w tym 7-letnie dziecko, którym mundurowy pomagał w sprawnym wyjściu na zewnątrz. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy wszyscy podróżni mogli bezpiecznie oddalić się od płonącego samochodu.

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia i brak osób poszkodowanych

Po wyprowadzeniu ludzi w bezpieczne miejsce mundurowi powiadomili o pożarze straż pożarną. Do czasu przyjazdu jednostek ratowniczych policjanci zajmowali się zabezpieczaniem terenu wokół pojazdu, dbając o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Z przekazanych informacji wynika, że w tym pożarze nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Sytuacja zakończyła się bez osób poszkodowanych, a uczestnicy zdarzenia otrzymali niezbędne wsparcie ze strony funkcjonariuszy z Niska.

Źródło: Policja.pl