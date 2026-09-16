Tak Dominik Smaruj mówi o swojej żonie. Nie wszyscy wiedzą, że też jest aktorką!

Chociaż 19. edycja "Tańca z Gwiazdami" dopiero się rozpoczęła, widzowie mają już swoich faworytów. Do grona najlepiej ocenianych uczestników jesiennej odsłony show należy Dominik Smaruj, któremu partneruje uwielbiana przez fanów formatu Magdalena Tarnowska. Aktor znany z serialu "Pierwsza miłość" postanowił wykorzystać daną mu szansę i zaprezentować szerszej niż dotychczas publiczności. A że udział w "Tańcu z Gwiazdami" może okazać furtką do otrzymania kolejnych projektów zawodowych przekonali się m.in. Gamou Fall oraz Filip Gurłacz, także aktorzy, wcześniej nie tak powszechnie rozpoznawalni jak ich koledzy i koleżanki z branży.

Dominik Smaruj o żonie

Smaruj podczas trwania swojej tanecznej przygody może liczyć na wsparcie ukochanej. Żona aktora, Urszula Kobiela, towarzyszy mu za kulisami przygotowań do kolejnych odcinków programu. Przed drugim odcinkiem zapozowali nawet razem na ściance. W rozmowie z Eską Dominik nie szczędził jej komplementów.

Ula jest cudowna! I mega się cieszy z naszego tańca, tak - podsumował z ogromnym uśmiechem na twarzy.

Nie wszyscy wiedzą o tym, że Urszula Kobiela także jest aktorką. Możecie ją znać z naprawdę znanych produkcji!

TZG Magda I Dominik

Kim jest Urszula Kobiela - żona Dominika Smaruja?

Urszula Kobiela także jest aktorką. Na swoim koncie ma role w takich produkcjach jak "Uroczysko", "Mecenas Porada", "Odwilż", "Na sygnale" czy "Na Wspólnej". Grała także w kilku odcinkach "Pierwszej miłości". Tak jak mąż jest absolwentką Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie - filii we Wrocławiu. Pobrali się w lipcu ubiegłego roku.

Żona Smaruja jest aktywna zawodowo, jednak - przynajmniej na razie - trzyma się z daleka od mainstreamu. Mimo tego chętnie pokazuje się z ukochanym na ściankach i wspiera go podczas realizacji kolejnych celów. Aktualnym jest zdobycie Kryształowej Kuli.