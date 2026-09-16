Zatrzymania w Poznaniu i na Dolnym Śląsku. Kolejni członkowie grupy handlującej lekami w rękach CBZC

Śledztwo w sprawie nielegalnych farmaceutyków w Poznaniu

Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prowadzą postępowanie dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Z ustaleń wynika, że od 2022 roku jej członkowie zajmowali się wytwarzaniem oraz sprzedażą sfałszowanych produktów farmaceutycznych, między innymi na terenie Poznania. W ofercie grupy znajdowały się leki hormonalne, środki na potencję, preparaty na odchudzanie oraz sterydy anaboliczne. Nielegalna dystrybucja odbywała się w internecie za pośrednictwem mediów społecznościowych, stron internetowych oraz popularnych komunikatorów.

Akcja CBZC na terenie Wielkopolski i Dolnego Śląska

Na początku września 2026 roku funkcjonariusze przeprowadzili szeroko zakrojone działania w województwach wielkopolskim i dolnośląskim. Podczas 7 przeszukań policjanci zatrzymali 4 osoby i zabezpieczyli znaczną ilość sfałszowanych wyrobów farmaceutycznych. Mundurowi przejęli również mienie o łącznej wartości około 500 000 zł, w tym pojazdy oraz gotówkę w kwocie około 90 000 zł. Do tej pory w toku całego śledztwa ustalono, że grupa zrealizowała ponad 3000 przesyłek z podrobionymi produktami.

Zarzuty dla zatrzymanych i areszt tymczasowy

Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób. Według śledczych sprawcy z nielegalnego procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu, a jedna z osób dodatkowo pomagała w praniu pieniędzy. Sąd Rejonowy w Poznaniu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu jednego z zatrzymanych na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych trzech osób zastosowano dozory Policji, zakazy opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe o łącznej kwocie 100 000 zł.

Źródło: Policja.pl