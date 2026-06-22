Tłumy pożegnały Janusza Michałowskiego na Powązkach. Aktor spoczął obok żony

O godzinie 10.00 w warszawskim kościele Środowisk Twórczych zlokalizowanym przy placu Teatralnym odprawiono mszę żałobną. W świątyni pojawili się członkowie rodziny Janusza Michałowskiego, jego wieloletni znajomi oraz przedstawiciele krajowej sceny artystycznej. Zgromadzeni ze wzruszeniem wspominali osiągnięcia wybitnego twórcy, który przez dekady kształtował polską kinematografię oraz teatr i cieszył się ogromnym uznaniem w branży.

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Pogrzeb Janusza Michałowskiego. Aktor spoczął w Alei Zasłużonych na Powązkach

Kiedy nabożeństwo dobiegło końca, żałobnicy przejechali na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Punktualnie w południe rozpoczęła się właściwa ceremonia pogrzebowa w Alei Zasłużonych, która stanowi miejsce spoczynku najważniejszych osobistości polskiej nauki i kultury oraz wybitnych osób publicznych.

Wybór tej konkretnej lokalizacji na cmentarzu niesie ze sobą niezwykle ważne znaczenie sentymentalne. Zmarły artysta został pochowany tuż obok swojej małżonki, Izabeli Cywińskiej, znanej reżyserki teatralnej i dawnej minister kultury. Zgromadzeni na miejscu bliscy podkreślali, że wspólny grób małżonków jest pięknym podsumowaniem ich życiowej relacji oraz niezwykle silnej więzi.

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Widzowie i przyjaciele wspominają role Janusza Michałowskiego

W trakcie swojej długiej kariery zmarły udowodnił, że potrafi doskonale odnaleźć się w bardzo różnorodnych produkcjach i gatunkach. Publiczność niezwykle ceniła jego występy przed kamerami kinowymi oraz telewizyjnymi, stale doceniając jego wyjątkowy talent oraz ogromną charyzmę sceniczną pozwalającą na tworzenie niezapomnianych ról.

Zmarły posiadał liczne zainteresowania, które wykraczały daleko poza tradycyjną pracę na planie zdjęciowym. Jego ogromną pasją była literatura poetycka, a w wolnych chwilach chętnie zajmował się profesjonalną renowacją wiekowych przedmiotów. Przywracanie starym rzeczom dawnego blasku dawało mu satysfakcję i było dla niego formą kreatywnego relaksu w przerwach od pracy. Zgromadzeni żałobnicy zgodnie zapamiętali go jako człowieka obdarzonego niespotykaną wrażliwością i dużą dawką ludzkiej życzliwości.

Zmarły aktor Janusz Michałowski na zawsze w historii kultury

Zakończone w poniedziałek ceremonie żałobne stanowiły ostateczne pożegnanie z wybitnym polskim twórcą. Pozostawił on po sobie niezwykle bogaty dorobek artystyczny, a wykreowane przez niego legendarne postacie ekranowe z pewnością będą nadal inspirować i bawić kolejne generacje miłośników sztuki filmowej.

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