Pogrzeb Magdaleny Majtyki będzie miał charakter świecki. Msza w kościele? To nie była decyzja rodziny

Tragiczna śmierć Magdaleny Majtyki

W wieku zaledwie 41 lat, w bardzo dramatycznych okolicznościach, zmarła Magdalena Majtyka, aktorka znana z ról serialowych i występów na deskach teatrów. Jej nagłe odejście, do którego doszło na początku marca, wstrząsnęło nie tylko bliskimi, ale i całym światem artystycznym. Dramat rozpoczął się 4 marca, gdy aktorka opuściła swój wrocławski dom i urwał się z nią kontakt. Przerażona rodzina natychmiast zgłosiła zaginięcie, a w internecie pojawił się dramatyczny apel jej męża. "Madziu, wróć do nas, kochamy cię i czekamy" – błagał mężczyzna, mając nadzieję, że cała sytuacja dobrze się skończy.

Niestety, wkrótce nadeszły tragiczne informacje. Na terenie Dolnego Śląska, w Biskupicach Oławskich, odnaleziono zniszczone auto należące do zaginionej, jednak w środku nie było nikogo. Dopiero po pewnym czasie, w pobliskim kompleksie leśnym, odkryto ciało 41-letniej kobiety. Śledczy natychmiast podjęli działania. Chociaż wstępna sekcja zwłok nie wyjaśniła ostatecznie, co było przyczyną śmierci, prokuratura wykluczyła udział osób trzecich i obecnie czeka na szczegółowe wyniki badań toksykologicznych oraz histopatologicznych.

Odejście artystki to gigantyczny cios dla jej rodziny i wszystkich miłośników jej talentu. Internet zalała fala poruszających wpisów, a koledzy i koleżanki z planów zdjęciowych oraz teatru wspominali ją jako kobietę niezwykle utalentowaną i pełną życiowej pasji.

Ostatnie pożegnanie i pogrzeb Magdaleny Majtyki bez księdza

Tragiczną wiadomość o śmierci Magdy jej rodzina otrzymała 6 marca. Od tego momentu bliscy, na czele z mężem i córką zmarłej, organizowali ostatnie pożegnanie. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 17 marca 2026 roku, a ich początek wyznaczono na godzinę 12:00 na wrocławskim Cmentarzu Komunalnym Grabiszyn. Szczegóły ceremonii przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych zrozpaczony mąż, Piotr Bartos.

Kochanie, nigdy o tobie nie zapomnę, zawsze będę cię kochał - napisał w poruszającym wpisie opublikowanym na Facebooku.

Zgodnie z doniesieniami serwisu Voxfm, uroczystość pogrzebowa będzie miała wyłącznie świecki charakter. Rodzina zadecydowała, że w ostatniej drodze aktorki nie będzie uczestniczył duchowny. W zamian przygotowano specjalny, artystyczny hołd – na pogrzebie wystąpią artyści związani z wrocławskim Teatrem Capitol, miejscem, z którym Magdalena Majtyka współpracowała przez wiele lat.

Msza żałobna za Magdalenę Majtykę

Mimo iż ceremonia na cmentarzu zaplanowana była bez udziału księdza, w przestrzeni internetowej pojawiły się informacje, że na kilka godzin przed właściwym pochówkiem miała zostać odprawiona msza żałobna w intencji zmarłej w kościele na wrocławskich Wojszycach.

Jak udało się dowiedzieć dziennikarzom "Super Expressu", nabożeństwo to ostatecznie się nie odbyło, a aktorka zostanie pożegnana wyłącznie podczas świeckiej uroczystości, którą przygotowali jej najbliżsi.

