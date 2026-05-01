Dziarma spełniła swoje największe marzenie! Raperka podzieliła się radosną nowiną

Od początku swojej muzycznej drogi Dziarma pokazywała, że lubi wyzwania i kroczy własną drogą. Jej kariera nabrała tempa dzięki występom w popularnych programach telewizyjnych – "Mam Talent!" i "X-Factor". To tam zdobyła sympatię widzów i stała się rozpoznawalna. Choć nie udało jej się wygrać żadnego z tych formatów, ogromna determinacja pomogła jej rozwijać karierę. Obecnie jednak gwiazda ma na głowie dużo ważniejsze sprawy osobiste.

Dziarma potwierdza ciążę. Wyjątkowy teledysk dla fanów

1 maja premierę miał najnowszy singiel Dziarmy, zatytułowany "WSZYSTKO". Przy tej okazji artystka całkowicie zaskoczyła swoich sympatyków, przekazując im wspaniałą wiadomość – spodziewa się dziecka. 28-letnia raperka opublikowała w mediach społecznościowych wyjątkową, ciążową sesję zdjęciową, zrealizowaną na planie poruszającego teledysku do nowego utworu. Warto przypomnieć, że zaledwie w listopadzie minionego roku artystka dzieliła się z fanami informacją o swoim ślubie, który określiła jako najszczęśliwszy dzień w życiu.

Marzenie Dziarmy spełnione. Gratulacje płyną od przyjaciół z branży

Fani artystki błyskawicznie zareagowali na nowinę, zasypując ją gratulacjami zarówno w mediach społecznościowych, jak i w komentarzach pod klipem w serwisie YouTube. Raperka nie kryje swojego ogromnego szczęścia, które wciąż rośnie po ubiegłorocznym ślubie.

"Spełniło się moje największe marzenie" - napisała krótko na Instagramie.

Pod postem zaroiło się również od ciepłych słów od przedstawicieli show biznesu. Wśród osób, które przekazały gratulacje przyszłym rodzicom na Instagramie, znalazły się m.in. Ada Fijał, Julia Wieniawa, Karolina Gilon, Roxie Węgiel oraz ukraińska raperka alyona alyona, znana polskiej publiczności z występu na Eurowizji. Do życzeń dołącza ESKA!

