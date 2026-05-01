Niezwykły trening Igi Świątek. Polka zagrała na specjalnym korcie w samym sercu Włoch

Iga Świątek szlifuje formę przed prestiżowymi zawodami WTA 1000 w stolicy Włoch, gdzie sięgała po końcowy triumf w 2021, 2022 oraz 2024 roku.

W piątkowe popołudnie polska zawodniczka pojawiła się na specjalnie przygotowanym obiekcie w zabytkowej części Wiecznego Miasta.

W sieci pojawiły się wyjątkowe materiały ze sportowych zajęć raszyńskiej tenisistki na historycznym Piazza del Popolo.

W piątek Iga Świątek zaprezentowała swoje umiejętności na słynnym Piazza del Popolo zlokalizowanym w sercu turystycznym włoskiej stolicy. W ramach akcji promującej nadchodzące zawody, organizatorzy przygotowali tam pełnowymiarowy kort o nawierzchni ziemnej, na którym 1 maja pojawiła się Raszynianka. Pod czujnym okiem trenera Francisco Roiga Polka wymieniała uderzenia w otoczeniu antycznej architektury, co wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród przechodniów i lokalnych mieszkańców. Warto przypomnieć, że zaledwie chwilę wcześniej zawodniczka gościła na madryckim stadionie Santiago Bernabeu, spotykając się z piłkarzami Realu. Tym razem skupiła się na szlifowaniu uderzeń w historycznym centrum Wiecznego Miasta, a całe wydarzenie zostało obszernie udokumentowane na nagraniach.

Iga Świątek z pewnością darzy stolicę Italii ogromnym sentymentem po aż trzech turniejowych zwycięstwach w sezonach 2021, 2022 oraz 2024. Włochy to dla niej również doskonałe miejsce na odpoczynek, a lokalne restauracje i zabytki idealnie wpisują się w jej gust. Specyfika rzymskiej mączki, uznawanej za jedną z najwolniejszych w całym cyklu, zazwyczaj bardzo sprzyjała stylowi gry czterokrotnej mistrzyni paryskiego szlema. Niestety, ubiegłoroczna edycja imprezy zakończyła się dla niej bolesną wpadką na etapie trzeciej rundy, kiedy to uległa Danielle Collins 1:6, 5:7. W tamtym okresie nasza mistrzyni mierzyła się z zauważalnym brakiem pewności na korcie, a i ostatnie tygodnie nie należały do najłatwiejszych. Fani liczą, że spokojne przygotowania we współpracy z Francisco Roigiem pozwolą jej wrócić na właściwe tory.

