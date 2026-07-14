Związek Kyliana Mbappe i zjawiskowej Ester Exposito staje się coraz bardziej medialny. Artystka, choć nie ukrywa braku pasji do futbolu, przebyła daleką drogę do Stanów Zjednoczonych, by z perspektywy trybun wspierać ukochanego w rywalizacji turniejowej. Podczas tej wizyty nie zabrakło również romantycznych spotkań znanej pary.

Szybki QUIZ. Kylian Mbappe czy Lamine Yamal? Proste pytania nie tylko dla fanów Pytanie 1 z 20 Kto został królem strzelców La Liga w barwach Realu Madryt? Kylian Mbappe Lamine Yamal Następne pytanie

W obliczu zbliżającego się hitu mistrzostw świata 2026, w którym zmierzą się Francja z Hiszpanią, zakochani stają przed unikalną sytuacją. Hiszpańscy sympatycy futbolu oraz przedstawiciele tamtejszych środków masowego przekazu umiejętnie podnoszą temperaturę przed tym spotkaniem.

Ogromną popularność w sieci zyskał filmik nagrany przez influencera z Półwyspu Iberyjskiego, Javiego Díaza. Komik zajmujący się tematyką sportową zdobył ponad cztery miliony odtworzeń, a jego odezwa do partnerki francuskiego napastnika szybko zdominowała dyskusje w internecie przed kluczowym meczem. Zdecydowała o tym powszechna wiedza na temat jej zażyłości z gwiazdorem Les Bleus.

Czy ukochana Mbappe pozbawi go sił przed starciem Francji z Hiszpanią?

Javi Díaz, zachowując żartobliwą konwencję, zaapelował w swojej produkcji do znanej rodaczki, prezentując jej niezwykle oryginalną propozycję dotyczącą najbliższych dni.

„Ester. Jak się masz? Jak idzie? Hiszpania - Francja w półfinale. Nie zadzieraj z nami. Proszę, Ester! Musisz to zrobić dla Hiszpanii. Musisz to zrobić dla swojego kraju” – zaczyna Javi Diaz na nagraniu, które szybko stał się viralem na TikToku, Instagramie i innych platformach. „Nie będę cię prosić, żebyś zrobił krzywdę Mbappé, ale hej, przyprowadź go do nas wyczerpanego. Ciężka noc cardio, przez którą nie będzie mógł wstać następnego dnia. Proszę, błagam cię, Ester, zrób to dla Hiszpanii!” - zakończył zabawne nagranie.

GALERIA: Zjawiskowa partnerka Kyliana Mbappe, Ester Exposito

Według doniesień hiszpańskiej i francuskiej prasy romantyczna relacja napastnika i artystki rozwija się od kilku miesięcy. Zaczęło się od wizyty w stolicy Francji, a następnie fotoreporterzy uchwycili moment, gdy oboje opuszczali wynajęty samolot w Madrycie. Exposito była też widziana na jednym z prestiżowych miejsc stadionu Santiago Bernabeu. Prawdziwym przełomem okazały się zdjęcia z wypoczynku u wybrzeży Sardynii, gdzie relaksowali się na pokładzie ekskluzywnej łodzi.

Choć para oficjalnie nie skomentowała swojej zażyłości, ich działania są wymowne. Gwiazda kina z Półwyspu Iberyjskiego udała się za ocean, by obserwować poczynania Trójkolorowych z trybun. Po zdobytej bramce gracz posłał buziaka w kierunku loży, wywołując radosną reakcję artystki.

65

Obserwatorzy futbolu zadają sobie pytanie, z kim zjednoczy się hiszpańska gwiazda w decydującym starciu z Francją. Sama zainteresowana przyznaje wprost, że nie darzy piłki nożnej szczególnym uczuciem. - Szczerze mówiąc, nie za bardzo... - odparła, zapytana o sportowe pasje.

Kim jest dziewczyna Kyliana Mbappe, Ester Exposito?

26-letnia Hiszpanka to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy młodego pokolenia aktorek w swoim kraju i Ameryce Południowej. Sławę przyniósł jej udział w popularnej produkcji "Élite". Ma na swoim koncie liczne role filmowe oraz współpracę z prestiżowymi markami. W mediach społecznościowych śledzi ją niemal 25 milionów internautów. Kylian Mbappé, od czasu przeprowadzki do stolicy Hiszpanii w 2024 roku, koncentrował się dotąd wyłącznie na sporcie i od dłuższego czasu nie afiszował się nowym uczuciem.