Tłum gwiazd na widowni "Tańca z Gwiazdami". Trojanowska i Gąsiewska skradły show

Nowa edycja "Tańca z Gwiazdami" już na antenie

Od ponad 20 lat „Taniec z Gwiazdami” pozostaje jednym z najbardziej lubianych show rozrywkowych w naszym kraju. Emisja nie ucierpiała nawet po przeniesieniu programu z TVN do Polsatu czy wydłużeniu czasu trwania. Twórcy programu robią wszystko, by przyciągnąć na parkiet głośne nazwiska, a w ostatnich sezonach angażują także twórców internetowych, co ma przyciągnąć przed ekrany młodszą widownię.

Najnowsza odsłona tanecznych zmagań właśnie wystartowała. Tej jesieni w walce o Kryształową Kulę zmierzą się m.in. Izabela Kuna, Marta „Mandaryna” Wiśniewska, Krzysztof Kwiatkowski, Jasper Sołtysiewicz, Helena Englert, Dominik Smaruj, Piotr „Guma” Gumulec, Joanna Jędrzejczyk, Monika Borzym, Karolina „Kaeyr” Baran oraz Dominik Rupiński.

W roli jurorki zadebiutowała Julia Wieniawa, która zastąpiła na tym miejscu Ewę Kasprzyk. Co ciekawe, młoda artystka otworzyła odcinek muzycznym występem. Najpierw zaprezentowała fragment piosenki, po czym weszła na parkiet w efektownej, wysadzanej kryształkami kreacji z siateczki.

Zobacz również: Julia Wieniawa nową jurorką w "Tańcu z Gwiazdami". Zadebiutowała w zjawiskowej stylizacji

Znane twarze na widowni 19. sezonu "Dancing with the Stars"

Pierwszy odcinek "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" przyciągnął do studia wiele osobistości ze świata show-biznesu. Niektórzy z nich sami kiedyś rywalizowali na parkiecie, inni być może rozważają taki krok w przyszłości. Uwagę fotoreporterów przykuła Izabela Trojanowska. Patrząc na najnowsze fotografie aż trudno uwierzyć, że aktorka skończyła w tym roku 71 lat – w czerwonej stylizacji prezentowała się niezwykle promiennie.

Prawdziwie hollywoodzki blask zaprezentowała z kolei Wiktoria Gąsiewska. Aktorka znana z „Rodzinki.pl” założyła efektowną, czarną suknię z gorsetową górą. Przed rozpoczęciem programu pozowała z życiowym partnerem, Jasperem Sołtysiewiczem. Na widowni zasiadła również Michalina Sosna, która w krótkiej, brązowej sukience wspierała Krzysztofa Kwiatkowskiego.

W specjalnej galerii można zobaczyć zdjęcia wszystkich gości, którzy pojawili się na premierowym odcinku nowej edycji.

Zobacz również: Krzysztof Ibisz wyjaśnia, czy "Taniec z Gwiazdami" jest uczciwy. Wspomniał o honorze!

45

QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha Pytanie 1 z 25 Agata Kulesza wygrała "Taniec z Gwiazdami"? Tak Nie Następne pytanie