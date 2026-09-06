Krzysztof Ibisz wyjaśnia, czy "Taniec z Gwiazdami" jest uczciwy. Wspomniał o honorze!

Choć od premiery pierwszej polskiej edycji "Tańca z Gwiazdami" minęło już ponad dwadzieścia lat, widownia nadal tłumnie zasiada przed telewizorami. Rozrywkowy format wciąż budzi ogromne emocje i wywołuje ożywione dyskusje. Szczególnie gorąco robi się, gdy z parkietem żegnają się faworyci. Rozgoryczeni widzowie często oskarżają zatem produkcję o ustawianie wyników.

Krzysztof Ibisz stanowczo odcina się od tych rewelacji, zaznaczając, że to sprawa honoru i szacunku do publiczności. Oto, co dokładnie powiedział o niespodziankach w głosowaniu.

Krzysztof Ibisz o zaskoczeniach w "Tańcu z Gwiazdami". Sam dziwi się wynikom

Podczas prasowego spotkania na planie śniadaniówki "halo, tu polsat" Krzysztof Ibisz podzielił się refleksjami na temat zbliżającej się 19. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Premiera zaplanowana jest już na 6 września 2026 roku. Prowadzący show w rozmowie z "Super Expressem" wyznał, że końcowe werdykty bywają dla niego samego ogromnym zaskoczeniem. Wskazał, że połączenie ocen jurorskich z głosami publiczności potrafi przynieść nieoczekiwane rozstrzygnięcia.

- To jest w ogóle jakieś takie nie do zgadnięcia, co się w tym programie dzieje. Czasami jest tak, że nagle dostaję wynik i mówię, że to niemożliwe, naprawdę. [...] Jury i widzowie - średnia. I nagle wszyscy zaskoczeni, że ktoś, o kim byli pewni, że wejdzie do finału, nagle odpada. Nie do przewidzenia są wyroki widzów - ocenił.

Gwiazdor ucina plotki o ustawkach

Krzysztof Ibisz odniósł się również bezpośrednio do zarzutów o rzekome oszustwa, które w rozmowie dla "Super Expressu" przywołała Julita Buczek. Prezenter stwierdził, że z oskarżeniami o manipulację spotykają się twórcy wielu programów telewizyjnych. Ponownie podkreślił nieprzewidywalność "Tańca z Gwiazdami". Zauważył, że kwestia rzetelności to fundament wiarygodności całego Polsatu, a wszelkie próby ingerencji w wyniki uderzyłyby w markę stacji, która zapewnia widzom dobrą zabawę i daje prawo głosu.

- Zawsze manipulacje, oszukane, ale to nie tylko o naszym... Po każdym programie są ludzie, którzy tak piszą. Nie, po prostu takie są wyniki, tak Państwo głosują, tak jurorzy i taka jest średnia według regulaminu tego programu... czasami ta średnia przynosi niespodzianki - powiedział. - Przecież to jest nasz honor, stacji, programu. No gdzie tam? [...] Jesteśmy za poważni na to wszystko. My szanujemy naszych widzów, ich wybory są dla nas święte - dodał na zakończenie.

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"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - oto aktualni uczestnicy

W nadchodzącej odsłonie popularnego show zmierzy się 12 duetów. Na parkiecie zaprezentują się:

Krzysztof Kwiatkowski, z którym zatańczy Sara Janicka

Mandaryna pod okiem Krystiana Rzymkiewicza

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz, któremu partnerować będzie Daria Syta-Grobelna

Monika Borzym z Michałem Kassinem

Dominik Rupiński i Estelle François

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

Matteo Brunetti, z którym wystąpi Izabela Skierska

Kaeyra w tanecznym duecie z Kacprem Rutką

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Izabela Kuna w parze z Michałem Bartkiewiczem

Premierowy odcinek 19. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zobaczymy na antenie Polsatu w niedzielę, 6 września 2026 roku.

Sonda "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Komu będziesz kibicować w 19. edycji? Monika Borzym Matteo Brunetti Helena Englert Piotr "Guma" Gumulec Joanna Jędrzejczyk Kaeyra Izabela Kuna Krzysztof Kwiatkowski Mandaryna Dominik Rupiński Dominik Smaruj Jasper Sołtysiewicz