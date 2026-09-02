Córka Brigitte Macron poszła w ślady mamy. Pokazała młodszego chłopaka!

Brigitte Macron urodziła się w kwietniu 1953 roku - prawie ćwierć wieku przed swoim obecnym mężem, prezydentem Francji. Pierwsza dama trójkolorowych ma troje dzieci z poprzedniego małżeństwa, ale tylko najmłodsza córka, Tiphaine Auzière, udziela się publicznie. Sama potwierdziła właśnie, że ma chłopaka młodszego o dwie dekady!

Brigitte i Emmanuel Macron - różnica wieku w ogniu krytyki

Młodziutka Brigitte poślubiła bankiera André Louisa Auzière'a w 1974 roku. Nim na świat przyszedł Emmanuel Macron, jej przyszły mąż, małżonkowie doczekali się syna i córki. W 1984 roku do rodziny dołączyła druga córka, Tiphaine, która dziś nie znika z nagłówków we francuskiej prasie.

Związek Auzière'ów dobiegł końca w 2006 roku. Niecałe dwa lata później Brigitte poślubiła Macrona, którego poznała, będąc jego nauczycielką, gdy był jeszcze nastolatkiem. Romans zaczął się, kiedy Emmanuel miał 15 lat, a ona - niespełna 40. Prezydent Francji jest tym sam młodszy od pasierba i starszej pasierbicy. Nic dziwnego, że nawet w dzisiejszych czasach taka relacja wzbudziła wiele kontrowersji.

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Tiphaine Auzière ma chłopaka młodszego o 20 lat. Pasierbica Macrona przerwała milczenie

Najmłodsza córka francuskiej pierwszej damy przez kilkanaście lat tworzyła związek z lekarzem Antoinem Choteau, z którym ma dwoje dzieci. Od czasu rozstania wielokrotnie zabierała głos w sprawach społecznych. Niewiele było jednak wiadomo o jej życiu prywatnym.

Dziś 42-letnia Tiphaine Auzière nie ukrywa, że jej wybranek też jest sporo młodszy. Nazywa się Antoine Lecomte i ma 22 lata. Mężczyzna studiuje na uczelni biznesowej w Paryżu, a w wolnych chwilach interesuje się sportami wodnymi, ponieważ pochodzi z nadmorskiego miasteczka Le Touquet, gdzie Macronowie lubią spędzać urlopy. Para pokazała się ostatnio w mediach społecznościowych, relacjonując wspólny wypad do Amsterdamu. Sprawy jak na razie nie skomentowała Brigitte Macron, ale według medialnych przecieków - para prezydencka kibicuje zakochanym.

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