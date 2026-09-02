Córka Brigitte Macron poszła w ślady mamy. Pokazała młodszego chłopaka!

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-09-02 17:48

Dla wielu par różnica wieku jest tylko liczbą. Czołowym przykładem zakochanych, którzy się tym zupełnie nie przejmują, jest francuska para prezydencka. Pierwsza dama Francji była kiedyś nauczycielką swojego męża. Teraz również jej córka z poprzedniego związku wybrała sporo młodszego partnera! Co o nich wiemy?

Brigitte Macron urodziła się w kwietniu 1953 roku - prawie ćwierć wieku przed swoim obecnym mężem, prezydentem Francji. Pierwsza dama trójkolorowych ma troje dzieci z poprzedniego małżeństwa, ale tylko najmłodsza córka, Tiphaine Auzière, udziela się publicznie. Sama potwierdziła właśnie, że ma chłopaka młodszego o dwie dekady!

Brigitte i Emmanuel Macron - różnica wieku w ogniu krytyki

Młodziutka Brigitte poślubiła bankiera André Louisa Auzière'a w 1974 roku. Nim na świat przyszedł Emmanuel Macron, jej przyszły mąż, małżonkowie doczekali się syna i córki. W 1984 roku do rodziny dołączyła druga córka, Tiphaine, która dziś nie znika z nagłówków we francuskiej prasie.

Związek Auzière'ów dobiegł końca w 2006 roku. Niecałe dwa lata później Brigitte poślubiła Macrona, którego poznała, będąc jego nauczycielką, gdy był jeszcze nastolatkiem. Romans zaczął się, kiedy Emmanuel miał 15 lat, a ona - niespełna 40. Prezydent Francji jest tym sam młodszy od pasierba i starszej pasierbicy. Nic dziwnego, że nawet w dzisiejszych czasach taka relacja wzbudziła wiele kontrowersji.

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Tiphaine Auzière ma chłopaka młodszego o 20 lat. Pasierbica Macrona przerwała milczenie

Najmłodsza córka francuskiej pierwszej damy przez kilkanaście lat tworzyła związek z lekarzem Antoinem Choteau, z którym ma dwoje dzieci. Od czasu rozstania wielokrotnie zabierała głos w sprawach społecznych. Niewiele było jednak wiadomo o jej życiu prywatnym.

Dziś 42-letnia Tiphaine Auzière nie ukrywa, że jej wybranek też jest sporo młodszy. Nazywa się Antoine Lecomte i ma 22 lata. Mężczyzna studiuje na uczelni biznesowej w Paryżu, a w wolnych chwilach interesuje się sportami wodnymi, ponieważ pochodzi z nadmorskiego miasteczka Le Touquet, gdzie Macronowie lubią spędzać urlopy. Para pokazała się ostatnio w mediach społecznościowych, relacjonując wspólny wypad do Amsterdamu. Sprawy jak na razie nie skomentowała Brigitte Macron, ale według medialnych przecieków - para prezydencka kibicuje zakochanym. 

Córka Brigitte Macron i jej młodszy o 20 lat chłopak
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