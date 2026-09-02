Paulina Damaske w bikini rozpala sieć. Zjawiskowe zdjęcia polskiej siatkarki

Spis treści Odważne kadry Pauliny Damaske w sieci. Obserwatorzy w euforii

Paulina Damaske systematycznie udostępnia w mediach społecznościowych zmysłowe fotografie, odsłaniając w ten sposób swoją wyśmienitą sylwetkę. Wakacyjne ujęcia oraz efekty profesjonalnych sesji błyskawicznie obiegają internet, zdobywając serca licznego grona obserwatorów. Miłośnicy siatkówki cenią Paulinę nie tylko za sportowy talent, ale także za niewymuszony wdzięk, magnetyzm i wyjątkową aparycję. Pod jej publikacjami wprost roi się od entuzjastycznych wpisów, w których internauci nazywają przyjmującą reprezentacji Polski „boginią” lub „prawdziwą modelką”.

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Paulina Damaske przyszła na świat 1 czerwca 2001 roku w Malborku, ma 180 centymetrów wzrostu. Sportową pasję ma w genach, gdyż jej starsza siostra Magdalena również grała w siatkówkę. Jej młodzieńcza ścieżka obfitowała w triumfy w barwach APS Rumia, SPS Volley Piła oraz SMS PZPS Szczyrk, co zaowocowało złotymi medalami mistrzostw Polski wśród młodziczek i juniorek, a także nagrodami MVP. Na parkietach Tauron Ligi stawiała pierwsze kroki w Grot Budowlanych Łódź, następnie reprezentowała BKS Bostik Bielsko-Biała, po czym znów trafiła do Łodzi, sięgając w sezonie 2025/26 po upragnione mistrzostwo oraz Puchar Polski. W lecie 2026 roku zdecydowała się na transfer do włoskiego klubu Il Bisonte Firenze grającego w Serie A1. Reprezentacyjną koszulkę założyła po raz pierwszy w 2024 roku, a zaledwie rok później świetnie spisywała się podczas Ligi Narodów, gdzie Polki zdobyły brąz, oraz na mistrzostwach świata. Obecnie prezentuje doskonałą formę w trakcie mistrzostw Europy.

Paulina Damaske uchodzi za niezwykle intrygującą postać w kadrze narodowej. Jej wybitne umiejętności, silna osobowość oraz niesamowita uroda powodują, że każda nowa fotografia na Instagramie wywołuje lawinę komentarzy. Najlepsze zdjęcia polskiej gwiazdy zebraliśmy w przygotowanej dla Was galerii.

Odważne kadry Pauliny Damaske w sieci. Obserwatorzy w euforii