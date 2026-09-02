Zatrzymanie w Kędzierzynie-Koźlu. 19-latek może mieć związek z zabójstwem kobiety

Działania policji po zabójstwie w Kędzierzynie-Koźlu

Od momentu otrzymania informacji o śmierci 49-letniej kobiety policjanci z Opola oraz Kędzierzyna-Koźla prowadzili działania w trybie ciągłym. Mundurowi zabezpieczali ślady na miejscu zdarzenia oraz analizowali zgromadzony materiał dowodowy pod kątem ustalenia osoby odpowiedzialnej za to przestępstwo. Istotnym elementem pracy śledczych była weryfikacja nagrań z systemów monitoringu. Na ich podstawie funkcjonariusze odtworzyli przebieg zdarzeń i przygotowali rysopis poszukiwanego mężczyzny.

Ujęcie 19-latka w pobliżu miejsca zdarzenia

Do zatrzymania młodego mężczyzny doszło po południu 1 września 2026 roku. Policjanci pojawili się w rejonie miejsca zbrodni po sygnale od mieszkańców, którzy znaleźli przedmiot mogący mieć znaczenie dla toczącego się postępowania. Podczas prowadzonych czynności funkcjonariusze zauważyli osobę idącą skrajem lasu. Wygląd mężczyzny odpowiadał rysopisowi, który wcześniej ustalili śledczy pracujący nad sprawą. Mundurowi podjęli natychmiastową interwencję i zatrzymali 19-latka.

Nóż i młotek w plecaku zatrzymanego

W trakcie przeszukania plecaka zatrzymanego mężczyzny funkcjonariusze odnaleźli nóż oraz młotek. Śledczy zaznaczają, że młotek był od początku postępowania uznawany za jedno z potencjalnych narzędzi zbrodni. Wszystkie zabezpieczone przedmioty, wraz z pozostałymi dowodami, zostaną teraz poddane badaniom i ekspertyzom. Obecnie 19-latek przebywa w policyjnym areszcie i pozostaje do dyspozycji organów prowadzących sprawę. Na obecnym etapie postępowania mężczyzna nie usłyszał jeszcze zarzutów.

Źródło: Policja.pl