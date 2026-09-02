Pijany kierowca ciągnika w gminie Namysłów. Przewoził 4-letniego syna i nie miał uprawnień

Kontrola drogowa ciągnika w gminie Namysłów

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego w Namysłowie otrzymali zgłoszenie dotyczące kierowcy ciągnika rolniczego, który mógł znajdować się pod wpływem alkoholu. Mundurowi natychmiast rozpoczęli poszukiwania opisanego pojazdu, aby sprawdzić stan trzeźwości osoby siedzącej za kierownicą. Po krótkim czasie policjanci zlokalizowali traktor i zatrzymali go do kontroli drogowej. Okazało się, że pojazdem kierował 54-letni mieszkaniec lokalnej gminy, który nie podróżował sam. Razem z nim w ciągniku znajdował się jego 4-letni syn.

Blisko 2 promile alkoholu i szereg nieprawidłowości

Podczas interwencji przeprowadzonej 2 września 2026 roku policjanci poddali 54-latka badaniu alkomatem. Wynik potwierdził wcześniejsze przypuszczenia, ponieważ mężczyzna miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. W trakcie szczegółowej kontroli dokumentów oraz stanu technicznego pojazdu mundurowi ujawnili kolejne naruszenia przepisów. Ciągnik rolniczy był zarejestrowany wyłącznie na jedną osobę, a mimo to przewożone było w nim dziecko. Funkcjonariusze ustalili także, że pojazd nie posiadał wymaganego wyposażenia, a sam kierujący nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Konsekwencje prawne i apel policji

54-letni mężczyzna stanie teraz przed sądem, gdzie odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo orzeczony może zostać przepadek ciągnika rolniczego, którym poruszał się mężczyzna. Mieszkaniec gminy Namysłów poniesie także odpowiedzialność za wykroczenia, w tym jazdę bez uprawnień. Policjanci apelują o reagowanie w sytuacjach, gdy widzimy nietrzeźwego kierowcę, ponieważ jeden telefon może zapobiec niebezpiecznym zdarzeniom na drodze.

Źródło: Policja.pl