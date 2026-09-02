ME siatkarek 2026. Centka-Tietianiec ocenia szanse Polek

Szanse Polek na półfinał ME siatkarek

Środkowa reprezentacji Polski, która nie bierze udziału w ME z powodów zdrowotnych, pozytywnie ocenia szanse biało-czerwonych w nadchodzącym ćwierćfinale. W czwartek Polki zmierzą się z Holenderkami. Centka-Tietianiec uważa, że ostatnie spotkania z Turcją i Portugalią dają powody do optymizmu.

Holandia, rywal Polski w walce o półfinał, w 1/8 finału stoczyła trudny, pięciosetowy bój ze Słowenią, wygrywając 3:2. Środkowa reprezentacji spodziewa się zaciętego spotkania, nie wykluczając kolejnego tie-breaka, na co wskazuje wyrównany poziom obu drużyn. Wskazanie faworyta tego starcia jest według niej bardzo trudne.

"Patrząc na dwa ostatnie spotkania, gdzie dziewczyny dobrze zagrały najpierw w Turcją, mimo pewnych zastrzeżeń co do postawy rywalek, a później z Portugalią, uważam, że mamy duże szanse na grę w półfinale" - powiedziała PAP siatkarka.

Potencjalne starcie z Włoszkami w półfinale

Jeśli reprezentacja Polski pokona Holandię, w półfinale czeka na nią drużyna Włoch, uważana za faworytki do złotego medalu. Zawodniczka podkreśla, że mimo trudnego początku turnieju, Polkom należy się dobra gra i sukces. Zauważa również, że rywalizacja z Holandią jest bardziej preferowana na tym etapie niż z zespołami takimi jak Serbia czy Włochy.

Weronika Centka-Tietianiec w sezonie 2026/27 będzie występować w polskim DevelopResie Rzeszów. W tej samej drużynie zagrają również reprezentantki Holandii, Marrit Jasper i Laura Jensen. Z klubowego punktu widzenia, środkowa liczy na szybki powrót przyjmujących do treningów z zespołem.