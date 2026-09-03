Przekroczenie prędkości w gminie Dąbrowa. Kierująca Skodą jechała 172 km/h

Policyjna kontrola prędkości w gminie Dąbrowa

Funkcjonariusze ruchu drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Opolu prowadzili działania na terenie gminy Dąbrowa 30 sierpnia 2026 roku. Podczas kontroli ich uwagę zwrócił samochód marki Skoda, którego kierująca poruszała się bardzo szybko. Policyjny wideorejestrator potwierdził przypuszczenia mundurowych i wskazał wynik 172 km/h. Zdarzenie miało miejsce w obszarze zabudowanym, na którym dopuszczalna prędkość wynosiła 50 km/h.

43-latka tłumaczyła się pośpiechem po telefon

Za kierownicą zatrzymanego pojazdu siedziała 43-letnia mieszkanka gminy Dąbrowa. Kobieta przekroczyła obowiązujący limit prędkości o 122 km/h. Podczas rozmowy z policjantami wyjaśniła, że zapomniała zabrać z domu telefonu komórkowego. Z tego powodu zdecydowała się zawrócić i jak najszybciej po niego pojechać, co stało się powodem gwałtownego przyspieszenia.

Wysoki mandat i utrata prawa jazdy na 3 miesiące

Z powodu popełnionego wykroczenia 43-latka musiała liczyć się z surowymi konsekwencjami. Policjanci ukarali ją mandatem karnym w wysokości 2500 zł, a do jej konta w ewidencji kierowców przypisano 15 punktów karnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonariusze zatrzymali kobiecie prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Cały przebieg zdarzenia został uwieczniony przez urządzenie rejestrujące zamontowane w radiowozie.

Policja apeluje o zachowanie rozsądku na drodze

Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość pozostaje jedną z głównych przyczyn poważnych zdarzeń na drogach. Mundurowi podkreślają, że kilka minut pośpiechu nie jest warte ryzyka utraty zdrowia lub życia przez uczestników ruchu drogowego. Policja apeluje do wszystkich kierujących o zachowanie rozsądku oraz ścisłe przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkości dla wspólnego bezpieczeństwa.

Źródło: Policja.pl