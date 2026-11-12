ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonuje Asseco Resovię Rzeszów. Kto wygrał zacięty tie-break?

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle triumfuje po pięciu setach

Spotkanie pomiędzy dwiema utytułowanymi drużynami dostarczyło kibicom wielu sportowych emocji. Pierwsza partia zakończyła się zwycięstwem gości z Rzeszowa w stosunku 25:20. Gospodarze szybko odpowiedzieli, wygrywając drugą odsłonę 25:22. Trzeci set również padł łupem miejscowych zawodników. Wynik 25:22 w tej partii przybliżył ich do końcowego sukcesu w całym spotkaniu.

Czwarta partia przyniosła ponowne przebudzenie rzeszowian, którzy triumfowali 25:20. O losach rywalizacji musiał zadecydować piąty set. W decydującej odsłonie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wykazała się nieco większą skutecznością. Gospodarze wygrali tie-break 15:13, kończąc cały mecz wynikiem 3:2. Zwycięstwo to ma dla nich bardzo duże znaczenie w kontekście układu ligowej tabeli.

Jakie składy zaprezentowały obie siatkarskie potęgi?

W barwach zwycięskiej ekipy na parkiecie pojawili się czołowi zawodnicy. Trener gospodarzy posłał do boju takich graczy jak Szymon Jakubiszak, Jan Zimmermann oraz Thomas Pujol. Podstawowy skład uzupełnili Fabian Plak, Remigiusz Kapica i Rafał Szymura. Na pozycji libero wystąpił Bartosz Fijałek. Z ławki rezerwowych drużynę wspierali Mateusz Rećko, Marcin Krawiecki, Bartosz Zych oraz Kamil Kosiba.

Zespół gości również wystąpił w niezwykle silnym zestawieniu personalnym. Na boisku zameldowali się Klemen Cebulj, Bela Bartha, Karol Butryn, Tobias Brand, Mateusz Poręba i Marcin Janusz. Defensywą rzeszowskiej drużyny kierował doświadczony libero Paweł Zatorski. W trakcie spotkania na parkiecie pojawił się także Łukasz Kaczmarek. Mimo mocnego składu, przyjezdni musieli ostatecznie uznać wyższość swoich rywali z Kędzierzyna-Koźla.