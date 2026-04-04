"The Voice Kids" znika z anteny. Widzowie muszą poczekać na nowe odcinki

Adrian Rybak
2026-04-04 10:15

Telewizyjna Dwójka zdecydowała o wstrzymaniu emisji premierowego odcinka programu "The Voice Kids". Jaki jest powód tej przerwy? Kiedy zobaczymy ostatnie Przesłuchania w Ciemno i poznamy pełne składy drużyn Cleo, Blanki i Tribbsa? Sprawdź datę powrotu show na antenę!

Przerwa w emisji programu "The Voice Kids"

Widzowie, którzy chcieli spędzić najbliższy sobotni wieczór w towarzystwie utalentowanych uczestników "The Voice Kids", muszą uzbroić się w cierpliwość. Władze TVP2 postanowiły zawiesić emisję popularnego show z uwagi na nadchodzące święta wielkanocne. Z tego powodu w ten weekend nie zostanie wyemitowany premierowy odcinek z kolejnymi zmaganiami w ramach Przesłuchań w Ciemno.

ZOBACZ TAKŻE: Czy to ona wygra "The Voice Kids"? Ola Piłat zachwyca trenerów! [WIDEO]

To ona wygra „The Voice Kids”? Reakcje trenerów bezcenne!

"The Voice Kids" - kiedy powrót na ekrany?

Fani muzycznego widowiska nie zostaną jednak na długo pozostawieni sami sobie. Program "The Voice Kids" pojawi się na antenie już w kolejny weekend, czyli 11 kwietnia 2026 roku. Wówczas wyemitowane zostaną finałowe Przesłuchania w Ciemno, po których ostatecznie uformują się drużyny poszczególnych trenerów.

Przesłuchania w Ciemno w "The Voice Kids"

Końcowy etap Przesłuchań w Ciemno to kluczowy moment dla młodych wokalistów, którzy starają się zaprezentować z jak najlepszej strony i zaskarbić sobie przychylność jurorów: Cleo, Blanki oraz Tribbsa. W grze jest nie tylko sympatia publiczności i uznanie trenerów, ale przede wszystkim awans do dalszej części rywalizacji. Uczestnicy, którym uda się przejść te eliminacje, zyskują szansę na zdobycie:

  • statuetki dla Najlepszego Głosu,
  • umowy na wydanie płyty,
  • nagrody finansowej przeznaczonej na edukację muzyczną,
  • przepustki do reprezentowania Polski podczas tegorocznej Eurowizji Junior.

Kto wygrywał poprzednie edycje "The Voice Kids"?

Jak dotąd po główną wygraną w tym najchętniej oglądanym polskim talent show dla najmłodszych sięgali różni wykonawcy. Oto lista laureatów poszczególnych odsłon "The Voice Kids":

  • 1. edycja: Roksana Węgiel
  • 2. edycja: AniKa Dąbrowska
  • 3. edycja: Maciej Maciejczak
  • 4. edycja: Sara James
  • 5. edycja: Mateusz Krzykała
  • 6. edycja: Martyna Gąsak
  • 7. edycja: Michell Siwak
  • 8. edycja: Zosia Wójcik
Radio ESKA Google News
The Voice Kids
Galeria zdjęć 25
The Voice Kids
TVP
Wielkanoc