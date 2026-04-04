"The Voice Kids" znika z anteny. Widzowie muszą poczekać na nowe odcinki

Przerwa w emisji programu "The Voice Kids"

Widzowie, którzy chcieli spędzić najbliższy sobotni wieczór w towarzystwie utalentowanych uczestników "The Voice Kids", muszą uzbroić się w cierpliwość. Władze TVP2 postanowiły zawiesić emisję popularnego show z uwagi na nadchodzące święta wielkanocne. Z tego powodu w ten weekend nie zostanie wyemitowany premierowy odcinek z kolejnymi zmaganiami w ramach Przesłuchań w Ciemno.

"The Voice Kids" - kiedy powrót na ekrany?

Fani muzycznego widowiska nie zostaną jednak na długo pozostawieni sami sobie. Program "The Voice Kids" pojawi się na antenie już w kolejny weekend, czyli 11 kwietnia 2026 roku. Wówczas wyemitowane zostaną finałowe Przesłuchania w Ciemno, po których ostatecznie uformują się drużyny poszczególnych trenerów.

Przesłuchania w Ciemno w "The Voice Kids"

Końcowy etap Przesłuchań w Ciemno to kluczowy moment dla młodych wokalistów, którzy starają się zaprezentować z jak najlepszej strony i zaskarbić sobie przychylność jurorów: Cleo, Blanki oraz Tribbsa. W grze jest nie tylko sympatia publiczności i uznanie trenerów, ale przede wszystkim awans do dalszej części rywalizacji. Uczestnicy, którym uda się przejść te eliminacje, zyskują szansę na zdobycie:

statuetki dla Najlepszego Głosu,

umowy na wydanie płyty,

nagrody finansowej przeznaczonej na edukację muzyczną,

przepustki do reprezentowania Polski podczas tegorocznej Eurowizji Junior.

Kto wygrywał poprzednie edycje "The Voice Kids"?

Jak dotąd po główną wygraną w tym najchętniej oglądanym polskim talent show dla najmłodszych sięgali różni wykonawcy. Oto lista laureatów poszczególnych odsłon "The Voice Kids":

1. edycja: Roksana Węgiel

2. edycja: AniKa Dąbrowska

3. edycja: Maciej Maciejczak

4. edycja: Sara James

5. edycja: Mateusz Krzykała

6. edycja: Martyna Gąsak

7. edycja: Michell Siwak

8. edycja: Zosia Wójcik