"The Voice Kids" znika z anteny. Widzowie muszą poczekać na nowe odcinki

Spis treści
Przerwa w emisji programu "The Voice Kids"
Widzowie, którzy chcieli spędzić najbliższy sobotni wieczór w towarzystwie utalentowanych uczestników "The Voice Kids", muszą uzbroić się w cierpliwość. Władze TVP2 postanowiły zawiesić emisję popularnego show z uwagi na nadchodzące święta wielkanocne. Z tego powodu w ten weekend nie zostanie wyemitowany premierowy odcinek z kolejnymi zmaganiami w ramach Przesłuchań w Ciemno.
"The Voice Kids" - kiedy powrót na ekrany?
Fani muzycznego widowiska nie zostaną jednak na długo pozostawieni sami sobie. Program "The Voice Kids" pojawi się na antenie już w kolejny weekend, czyli 11 kwietnia 2026 roku. Wówczas wyemitowane zostaną finałowe Przesłuchania w Ciemno, po których ostatecznie uformują się drużyny poszczególnych trenerów.
Przesłuchania w Ciemno w "The Voice Kids"
Końcowy etap Przesłuchań w Ciemno to kluczowy moment dla młodych wokalistów, którzy starają się zaprezentować z jak najlepszej strony i zaskarbić sobie przychylność jurorów: Cleo, Blanki oraz Tribbsa. W grze jest nie tylko sympatia publiczności i uznanie trenerów, ale przede wszystkim awans do dalszej części rywalizacji. Uczestnicy, którym uda się przejść te eliminacje, zyskują szansę na zdobycie:
- statuetki dla Najlepszego Głosu,
- umowy na wydanie płyty,
- nagrody finansowej przeznaczonej na edukację muzyczną,
- przepustki do reprezentowania Polski podczas tegorocznej Eurowizji Junior.
Kto wygrywał poprzednie edycje "The Voice Kids"?
Jak dotąd po główną wygraną w tym najchętniej oglądanym polskim talent show dla najmłodszych sięgali różni wykonawcy. Oto lista laureatów poszczególnych odsłon "The Voice Kids":
- 1. edycja: Roksana Węgiel
- 2. edycja: AniKa Dąbrowska
- 3. edycja: Maciej Maciejczak
- 4. edycja: Sara James
- 5. edycja: Mateusz Krzykała
- 6. edycja: Martyna Gąsak
- 7. edycja: Michell Siwak
- 8. edycja: Zosia Wójcik