Julia z Love is Blind reaguje na hejt po finale. Tłumaczy skandaliczne zachowanie matki

Związek Julii i Kamila przyciągał spojrzenia internautów już od pierwszych spotkań w randkowych kabinach. Chociaż początkowo wydawało się, że połączyło ich prawdziwe uczucie, z upływem czasu w ich relacji zaczęły narastać konflikty i kłótnie. Ostatecznie, w finałowym odcinku programu, miłość nie okazała się wystarczająco silna, aby doprowadzić ich do małżeństwa.

Matka Julii z „Love is Blind” biła brawo przed ołtarzem

Wielu widzów było zaskoczonych decyzją Julii o zerwaniu zaręczyn przed ołtarzem, jednak to zachowanie jej matki wywołało największą burzę w mediach. Kiedy dziewczyna powiedziała „nie”, jej mama głośno zaczęła bić brawo. Internauci natychmiast wychwycili ten moment, sugerując w komentarzach, że bliscy uczestniczki od początku nie akceptowali jej wyboru.

Temat ten został poruszony podczas specjalnego zjazdu uczestników „Love is Blind Polska”, gdzie omawiano najbardziej kontrowersyjne sytuacje z programu. Julia musiała odpowiedzieć na wprost zadane pytanie: czy to matka wymusiła na niej ostateczną decyzję o rezygnacji ze ślubu?

Julia z „Love is Blind”: Nikt nie podejmuje za mnie decyzji

Uczestniczka stanowczo zaprzeczyła tym doniesieniom. Zaznaczyła, że chętnie słucha opinii swoich bliskich, ale ostateczne decyzje dotyczące jej życia zawsze należą tylko i wyłącznie do niej.

Rodzina może mi dawać rady, oczywiście, że tak, bo się o mnie martwią, troszczą, ale finalnie decyzję podejmuję ja. Jestem dorosłą osobą – tłumaczyła.

Zrozpaczona uczestniczka „Love is Blind” dzwoniła do matki

Julia wyjaśniła również, co kierowało jej mamą. Kobieta przede wszystkim chciała oszczędzić córce bólu. Jak zdradziła uczestniczka, w trakcie trwania eksperymentu wielokrotnie dzwoniła do matki zapłakana po kłótniach z Kamilem. To właśnie te dramatyczne relacje sprawiły, że matka nabrała niechęci do partnera córki.

Mama jest moją najlepszą przyjaciółką i po prostu słuchała, jak płaczę do telefonu. Jej serce pękało.

Kamil „Uno” z „Love is Blind” rozczarowany postawą rodziny Julii

Kamil „Uno” ma zupełnie inną perspektywę na te wydarzenia. Oglądając zmontowane odcinki show, poczuł głęboki smutek, widząc, jak rodzina Julii odnosiła się do ich relacji. Uczestnik nie ukrywał, że brakowało mu akceptacji i serdeczności ze strony bliskich swojej byłej narzeczonej.

Dla mnie to było trochę dziwne, bo moja rodzina raczej otacza wsparciem i troską. Ja sam chciałbym być ciepło przyjęty do obcej rodziny.

Zimne przyjęcie w „Love is Blind” uderzyło w Kamila

Kamil zaznaczył również, że dopiero po emisji programu zdał sobie sprawę, z jak dużym chłodem spotkał się ze strony krewnych Julii. Podczas nagrań był tak skupiony na budowaniu związku z partnerką, że nie dostrzegał tego negatywnego nastawienia.

Dopiero to zobaczyłem na ekranie i to było takie smutne

– wyznał z żalem uczestnik.

Fani „Love is Blind Polska” spierają się o oklaski na ślubie

Społeczność fanów „Love is Blind Polska” pozostaje podzielona w ocenie tej sytuacji. Część widzów uważa, że radość okazywana przez matkę Julii na oczach wszystkich była co najmniej nietaktowna. Z drugiej strony, nie brakuje głosów broniących kobiety, twierdzących, że każda matka stanęłaby w obronie własnego dziecka, wiedząc o jego cierpieniu.

Niezależnie od opinii, scena zerwania i niespodziewane brawa przed ołtarzem z pewnością zapisały się w historii polskiej edycji hitu Netfliksa. Temat ten do dziś przewija się w dyskusjach internautów, a burzliwa relacja Julii i Kamila wciąż generuje ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych.

