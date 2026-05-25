Agata Załęcka pobiła rekord Polski. Wiedzieliście, że aktorka jest też sportsmenką?!

Agata Załęcka pobiła rekord Polski we freedivingu głębokościowym

Widzowie znają Agatę Załęcką głównie z ról w popularnych produkcjach takich jak "Botoks", "Służby specjalne" oraz "Dzielnica strachu". Artystka z powodzeniem łączy jednak karierę przed kamerą z profesjonalnym uprawianiem ekstremalnej dyscypliny sportowej. Pod koniec maja zawodniczka poinformowała o wybitnym osiągnięciu we freedivingu głębokościowym i oficjalnie ustanowiła nowy rekord kraju!

Nowy Rekord Polski! Zrobiłam to! 92 metry w płetwach podwójnych (CWTB). Rekord absolutny (CMAS, AIDA). Dzisiaj na Pucharze Świata na Filipinach zeszłam na 92 m i poprawiłam swój własny rekord o 7 metrów głębokości. Jeden oddech. Jedna próba. Dziesiąty rekord Polski w mojej karierze... aktorki - napisała Załęcka w sieci.

W dalszej części swojego wpisu gwiazda polskiego kina zwróciła szczególną uwagę na długi okres rozbratu z otwartymi wodami tuż przed ważnymi zmaganiami.

To mój pierwszy start po sześciu miesiącach przerwy od morza! Tak zakończyłam pierwszy dzień Pucharu Świata. Kolejne starty przede mną.

Zaledwie w marcu zawodniczka zanurkowała na głębokość 85 metrów. W ciągu zaledwie ośmiu tygodni artystka zdołała znacząco poprawić swój życiowy rezultat podczas filipińskich zawodów. Oprócz obszernego wpisu na platformie społecznościowej udostępniła również specjalną galerię fotografii dokumentującą ten niecodzienny sukces.

Daria Widawska i Anna Dereszowska gratulują Agacie Załęckiej

Sportowe osiągnięcie aktorki wywołało ogromne poruszenie w polskim środowisku rozrywkowym. Przedstawiciele branży filmowej oraz telewizyjnej błyskawicznie zareagowali na doniesienia o pobiciu krajowego rekordu i tłumnie ruszyli z podziękowaniami za wspaniałą reprezentację.

Pod postem szybko zaroiło się od entuzjastycznych wpisów gwiazd. Daria Widawska napisała: "Gratulacje!!!!! Wspaniale", z kolei Anna Dereszowska skomentowała wynik słowami "OMG gratulacje!!!!". Joanna Racewicz zostawiła krótki komentarz "AGATA" w towarzystwie symboli ognia. Julia Kuczyńska znana jako Maffashion oraz Anna Korcz ograniczyły się do wstawienia licznych ikon oznaczających oklaski. Grażyna Wolszczak pogratulowała koleżance zdaniem: "Brawo Agata!". Wyrazy uznania przekazali również Tomasz Oświeciński i Dominika Gwit. Z kolei zapalona miłośniczka sportu Anita Werner zwróciła się do rekordzistki z niezwykłym entuzjazmem.

Brawo Agata! Jesteś nie z tej ziemi!

Te wszystkie pozytywne reakcje i pełne podziwu słowa wsparcia są absolutnie zasłużone.

